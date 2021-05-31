Возможность воспользоваться ипотечными каникулами появилась у заемщиков в 2019 году. В отличие от обычной реструктуризации кредита на условиях банка закон дает заемщику возможность в одностороннем порядке приостановить или сократить платежи на срок до полугода в случае тяжелой жизненной ситуации с отнесением пропущенных платежей в конец графика выплат без риска взыскания квартиры банком и без порчи кредитной истории.

Перечень ситуаций, дающих право на каникулы, закреплен законом: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, при этом размер среднемесячных выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину указанного дохода; рождение/усыновление детей; получение одним из членов семьи инвалидности I или II группы со снижением среднемесячного дохода по описанной выше схеме, но не на 30, а на 20% и с долей расходов на долг не 50, а 40%. Размер кредита, по которому можно получить каникулы, ограничен 15 млн рублей.

Банк вправе отказать в ипотечных каникулах лишь при несоответствии заемщика или кредита этим условиям, но ранее банки не были обязаны раскрывать причину. Новый закон снижает риск неправомерного отказа в льготном периоде.