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31.05.2021 13:53
Рубрика: Экономика

ОЭСР ожидает, что экономика России выйдет из кризиса одной из первых

Текст: Игорь Зубков
Россия, Южная Корея и США, по прогнозу ОЭСР, превысят докризисный уровень ВВП на душу населения примерно через полтора года после начала пандемии, то есть по итогам II квартала 2021 года. Большинству стран Европы на это потребуется почти три года, Мексике и Южной Африке - от трех до пяти лет, в Аргентине восстановление экономики ОЭСР относит на перспективу после 2025 года. Первым - еще летом 2020 года - вышел на докризисный уровень Китай, который первым же и перенес распространение коронавирусной инфекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) повысила прогноз по росту глобальной экономики на 2021 год с 5,6 до 5,8%, в том числе по ВВП России - с 2,8 до 3,5%. Прогноз по Китаю ОЭСР подняла до 8,5% в 2021 году и 5,8% в 2022 году, по еврозоне - до 4,3 и 4,4% соответственно. Это главные покупатели российских нефти, газа и металлов, ускоренный рост Китая и Европы выгоден российским компаниям и бюджету.

Фото: iStock
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Перспективы глобальной экономики улучшились, но это не обычное восстановление после кризиса, слишком велики различия в его темпах в разных странах, говорится в майском OECD Economic Outlook. В частности, развивающимся странам, имеющим более ограниченный доступ к вакцинам, придется перенести еще не одну вспышку инфекции. Помимо вакцинации, по оценке ОЭСР, причиной улучшения прогнозов ОЭСР называет беспрецедентные антикризисные вливания в экономику Соединенных Штатов (прогноз роста ВВП США на 2021 год повышен с 6,5 до 6,9%).

В целом глобальная экономика вернулась к докризисному уровню деловой активности, но даже к концу 2022 года (за который, как прогнозирует ОЭСР, мировой ВВП вырастет еще на 4,4%) останется примерно на три триллиона долларов меньше, чем ожидалось до начала коронавирусного кризиса. Для сравнения, это примерно размер всей экономики Франции.

Прогнозы по росту ВВП России на 2021 год от всех ведущих международных организаций теперь оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития (2,9%). Всемирный банк ожидает роста на 3,2%, МВФ - на 3,8%. С точки зрения потерь ВВП Россия перенесла пандемию лучше большинства других стран и глобальной экономики в целом, сказались как низкая доля услуг в структуре экономики, так и сравнительно непродолжительный период локдауна. Российский ВВП за 2020 год снизился на 3% (в докладе ОЭСР говорится о 2,6%), в I квартале 2021 года он был на 1% ниже, чем в тот в последний предпандемийный квартал.

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