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31.05.2021 17:24
Рубрика: Общество

Оформить инвалидность станет проще

Текст: Елена Манукиян

Недостающие сведения для установления инвалидности будут запрашиваться бюро медико-социальной экспертизы напрямую у медицинской организации без участия граждан. Проект приказа Минтруда об этом размещен для общественного обсуждения. Планируется, что документ вступит в силу уже в июне.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В нем отмечается, что бюро медико-социальной экспертизы должно уведомить медорганизацию о том, что для освидетельствования инвалидности человека требуются результаты дополнительных обследований, а также письменно обосновать причины. После этого в течение 14 дней поликлиника, которая выдала направление, обязана устранить выявленные недостатки, дополнить документ и самостоятельно передать его обратно в бюро. При необходимости ей придется дополнительно обследовать гражданина.

Ранее был утвержден временный заочный порядок установления инвалидности, который действует до октября. То есть первичное освидетельствование сейчас также проводится без участия граждан на основании медицинских документов, предоставленных в бюро МСЭ поликлиникой по электронному документообороту. Срок давности этих документов может быть до 12 месяцев. В Минтруде не исключают, что такой порядок может остаться постоянным.

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