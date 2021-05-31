ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в развитых странах летом этого года

Дефицит нефти в развитых странах ожидается с июля 2021 года. К такому выводу пришел технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания 31 мая, предшествующего министерской встрече участников сделки по сокращению добычи нефти, сообщает ТАСС.

В докладе технического комитета говорится, что согласно базовому сценарию, подразумевающему быстрый рост спроса, уже в третьем квартале уровень запасов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), окажется на 71 млн баррелей в дефиците, а в четвертом квартале он увеличится до 109 млн баррелей. В альтернативном сценарии, если спрос будет восстанавливаться медленнее, дефицит составит 9 млн баррелей в третьем квартале и 37 млн баррелей в четвертом квартале.

В отношении риска возвращения риска иранской нефти на мировой рынок и влияние на восстановления рынка глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду, что рост добычи в Иране будет происходить прозрачно и постепенно, сохраняя стабильность на рынке.

Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 1 июня. Предполагается, что на ней будут приняты решения по дальнейшим действиям альянса и дана оценка рискам - увеличении экспорта иранской нефти и снижения спроса в Индии из-за коронавируса.