Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" рассказал о неизвестных подробностях встречи в Женеве на прошлой неделе с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Николай Патрушев: Сила нашего государства - это прежде всего наши люди. Фото: РИА НОВОСТИ

В частности, он напомнил о роли Российской империи в защите молодой демократии Соединенных Штатов в середине XIX века. Также Патрушев поделился подробностями одобренной Совбезом обновленной Стратегии национальной безопасности РФ.

Николай Платонович, Совет безопасности РФ только что одобрил и представил на утверждение президенту новую редакцию Стратегии национальной безопасности РФ. Столь внезапное решение об обновлении этого важнейшего стратегического документа связано с усилением нестабильности в мире и новыми угрозами для России?

Николай Патрушев: Поправлю вас. Решение отнюдь не внезапное. Согласно федеральному закону о стратегическом планировании Стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года. В рабочую группу входили представители министерств и ведомств, научных кругов и общественности.

Ряд государств открыто называют Россию угрозой и даже военным противником. Целенаправленно формируются русофобские настроения

Предыдущая редакция Стратегии принята 31 декабря 2015 года. Ее реализация способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России. Обеспечена надежная защита от военных опасностей и военных угроз. На должном уровне решаются задачи по обеспечению территориальной целостности, суверенитета, государственной и общественной безопасности. Существенно снижен уровень террористической активности. Российская экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению.

Но ведь это давление постоянно усиливается. Наши партнеры придумывают все новые санкции. Войска НАТО все чаще ведут разведку, проводят учения у наших границ, уже не скрывая, кто их вероятный противник...

Николай Патрушев: Действительно, за последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки характер угроз национальной безопасности претерпел существенные изменения.

Стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности.

История отношений двух стран показывает, что Россия и США умеют дружить и сотрудничать. Фото: Getty Images

Все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала. В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ряд государств открыто называют Россию угрозой и даже военным противником. Набирает обороты ведущаяся Западом кампания по фальсификации мировой истории, целенаправленно формируются русофобские настроения.

Используемые рядом государств двойные стандарты в политике и экономике препятствуют повышению эффективности многостороннего сотрудничества на важных для всех направлениях урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, организованной преступностью. Такие контрпродуктивные подходы все больше распространяются и на новые угрозы, связанные с появлением ранее неизвестных инфекционных заболеваний, обеспечением международной информационной безопасности, решением экологических проблем.

Можно ли какую-то одну из многих задач обеспечения безопасности страны назвать важнейшей?

Николай Патрушев: В новой редакции Стратегии в соответствии с Посланием президента Федеральному Собранию высшим приоритетом определено сбережение народа России. Повышение благосостояния народа, обеспечение свободы и прав граждан, достоинства человека закреплены в Конституции в качестве фундаментальных ценностей и принципов, формирующих основы российского общества, безопасности страны, дальнейшего развития России в качестве правового социального государства.

Для сбережения народа необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать комфортную и безопасную среду для жизни, обеспечить безусловную реализацию на всей территории страны конституционных прав и гарантий в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры.

То есть в то время как действующая стратегия национальной безопасности США пропагандирует превосходство Америки над другими странами, мы говорим о сбережении народа? А где же наша роль "страны-агрессора", в которой нас сегодня видит и обвиняет весь "прогрессивный" Запад?

Николай Патрушев: В новой Стратегии подчеркивается, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечат процветание России и формирование справедливого общества. Сила нашего государства - это прежде всего наши люди. Они должны иметь достойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, жильем, качественной медициной. В каждом из стратегических национальных приоритетов содержатся задачи, которые направлены на сбережение народа.

Важным условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение задач

Наряду с этим изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, обеспечению высокого уровня морально-политического и психологического состояния военнослужащих и подготовке граждан к военной службе. Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности.

Возможность достижения этих целей мы видим не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников, совершенствования военной организации государства, но и прежде всего за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.

Николай Платонович, в связи с этим не могу не спросить вас о состоявшейся на прошлой неделе в Женеве встрече с советником президента США Джейкобом Салливаном. Какие у вас сложились впечатления, возможно ли повысить взаимопонимание в российско-американских отношениях и в международной сфере в целом?

Николай Патрушев: Отмечу конструктивный характер и продуктивное содержание состоявшихся российско-американских консультаций по линии советов безопасности. Также можно сказать, что по ряду позиций мы можем рассчитывать на выработку взаимоприемлемых решений.

После переговоров с Джейкобом Салливаном мы вспомнили знаковый эпизод общей истории двух стран. А именно 1863 год, когда в самый разгар гражданской войны в США Российская империя решительно поддержала Вашингтон в его борьбе за единство страны, направив в Нью-Йорк и Сан-Франциско две эскадры крейсеров. Их экипажи были с восторгом приняты американцами. Американские газеты писали об этом событии как о моменте единения двух народов. Во многом на фоне экспедиции нашего флота Британская империя отказалась от планов вмешательства в войну на стороне сепаратистов.

На память об этом событии и о наших переговорах в Женеве российская делегация подарила Джейкобу Салливану оригинал гравюры из американского журнала "Харперс Уикли" за 1863 год, на котором изображена встреча русской эскадры в гавани Нью-Йорка. Надеюсь, что она будет напоминать о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты умеют дружить и сотрудничать.

Можно сказать, что по ряду позиций мы можем рассчитывать на выработку с Соединенными штатами взаимоприемлемых решений

В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации.

Имеются в виду военные действия?

Николай Патрушев: В первую очередь введение специальных экономических мер, но, в случае необходимости, и силовые методы принуждения.

При этом российская экономика должна быть сама устойчивой к санкционному давлению?

Николай Патрушев: Конечно. В интересах обеспечения экономической безопасности в Стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых.

Важным условием обеспечения экономической безопасности является опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами.

При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации становится лидерство в развитии науки и технологий. Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство.

Мир по-прежнему хрупок. Мы общаемся с вами в преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, а ведь западная пропаганда все чаще пытается обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны...

Николай Патрушев: Фальсификация исторических фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны по сути своей преступно. Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй мировой войны остается с каждым годом все меньше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя все вольготнее. К большому сожалению, их работа во многих странах ведется и по государственному заказу. В некоторых из них до того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников.

Вы имеете в виду Украину?

Николай Патрушев: В том числе. Не справляясь с решением социально-экономических проблем, Киев поддерживает радикалов и националистов, из уст украинских политиков и военных все чаще звучат милитаристские заявления, раскручивающие кампанию о "российской угрозе". При этом их западные партнеры закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе, прикрываясь тезисом, что радикалы есть в любом государстве.

Считаю, что уравнивание тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины, за свободу европейских стран, с нацистскими преступниками недопустимо. Сохранение памяти о защитниках Отечества - наша обязанность, мы должны поставить заслон оскорблениям в адрес наших родителей, дедов и прадедов, отстоявших независимость нашей страны.

Будущее России помимо материального благополучия ее граждан зависит и от того, как нам удастся сохранить духовность и нравственность, традиции, передать молодому поколению память о героическом прошлом их предков.

Для нейтрализации угроз, связанных с искажением истории, с разрушением базовых морально-этических норм, с попытками внедрения чуждых идеалов и ценностей в области образования, культуры, религии, в Стратегии сформулирован новый стратегический национальный приоритет "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти".

Продолжается быстрое развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий. Какие угрозы безопасности в киберсфере отражены в Стратегии?

Николай Патрушев: Прежде всего это использование информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела России, значительное увеличение числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы, стремление транснациональных корпораций закрепить контроль над информационными ресурсами сети интернет, а также масштабное распространение недостоверной информации и рост преступности с применением цифровых технологий.

Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета - информационной безопасности. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве. При этом Россия выступает за развитие международного сотрудничества в интересах формирования глобального международно-правового режима, обеспечивающего безопасное и равноправное использование информационно-коммуникационных технологий.

Если подвести итог нашей беседы, то правильно ли я понял, что основная цель новой редакции Стратегии - это безопасность страны через ее развитие?

Николай Патрушев: Новая Стратегия призвана способствовать сбережению и повышению качества жизни народа Российской Федерации, дальнейшему укреплению обороноспособности России, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа нашей страны.