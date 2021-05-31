Первый вице-премьер предложил ввести новый вид социальных пособий

В России можно было бы ввести пособия для людей, оказавшихся в трудной ситуации, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Это поможет решить проблему бедности.

Подобные социальные выплаты мало влияют на инфляцию, считает Белоусов. "В условиях, когда заработки просели, считаю, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции", - сказал он в эфире телеканала РБК.

По мнению первого вице-премьера, государство научилось идентифицировать граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и адресно их поддерживать.