В канун Международного дня защиты детей порой спрашивают - правда, все реже: от кого и от чего защищать детей? Что это значит - защита детства? Предыстория отправляет нас в 1949 год, когда в Париже конгресс Всемирной демократической Федерации женщин, хорошо зная, что происходит с детством после мировой войны - а в странах Европы тогда бродили неприкаянные толпы беспризорных ребятишек, умирали, болели, бедствовали дети разных народов, хотя война закончилась уже четыре года назад - так вот зная это, матери мира заявили: так больше продолжаться не может! И учредили этот день: для детей праздник, для взрослых - день отчета: что же сделали они для спасения детства?

Альберт Лиханов: У нас, к сожалению, нет за спиной знаковых меценатов. Фото: Из личного архива Альберта Лиханова

Итак, миновало 70 лет. С гаком. Сошли с Земного шара старые матери мира, но прогресс мощно двинулся вперед. Ушли поколения, испытавшие на себе гнев войны, но явились новые, полагающие себя самодостаточными. Что теперь происходит с детьми мира?

Вот только некоторые штрихи всемирной статистики:

- в мире 210 миллионов сирот, почти 15% из них кончают жизнь самоубийством до того, как им исполнится 18 лет;

- 22 тысячи детей умирают ЕЖЕДНЕВНО из-за нищеты;

- 2 миллиона детей умирает ежегодно от предотвратимых болезней, как например, диарея или пневмония, потому что их семьи слишком бедны;

- 34% бездомных в мире - это молодые люди в возрасте до 24 лет;

- 250 миллионов детей от 5 до 15 лет работают в условиях принудительного труда.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) констатирует, что вирусная пандемия наносит детству тяжкий урон, хотя дети не очень болеют сами. Но!.. Растет число насилий в семьях, когда девочки не ходят в школы. Падает уровень образованности в развивающихся странах. Нарастает число краж детей с тем, чтобы использовать их на продажу органов для трансплантаций. Идет разнообразная охота на девочек!..

Мне могут заметить: это не про нас, это в Африке, а она далеко. Верно, не про нас. Но страны и народы походят на сообщающиеся сосуды, и так или иначе, нас постигают новые беды, приходящие неведомо откуда. Вот уже МВД сообщило о росте домашних насилий. Вот уже с ужасом мы взираем на казанскую трагедию, которую не знаем как объяснить, потому как мальчишество, какое бы оно не было хулиганское, никогда не позволяло себе поднять руку на товарищей и учителей...

Буквально в апреле, во время "Десанта доброты", который мы "высадили" в Ульяновской области, волонтеры-ученые, нештатные сотрудники Научно-исследовательского Института детства Российского детского фонда провели там специальные тренинги с психологами, педагогами, организаторами просвещения на такие вот актуальные темы: противостояние детским суицидам (самоубийствам), противление жестокому обращению с детьми, работе с социальными сиротами - а это дети, у которых есть родители, но ребята признаются безродительскими.

Защиту детства, пожалуй, можно сравнить с самообучением музыке. Музыкальным самоучкам достаточно иметь врожденный слух, и они, благодаря собственному упорству, прежде всего, если хотите, самоупрямству, способны подобрать верную мелодию. С одной разницей - верную мелодию в защите детства можно подобрать лишь благодаря социальному слуху, точнее, социальной настойчивости.

Я уже помянул "Десант доброты" в Ульяновске. Мы приехали туда профессионально подготовленной группой. Она состояла из большого автобуса - глазной амбулатории, в которой работало пять лучших специалистов из Чебоксарского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" во главе с руководительницей этого легендарного учреждения, доктором медицинских наук Надеждой Александровной Поздеевой. Эта бригада осмотрела 250 слепых и слабовидящих детей, живущих в специнтернатах и всех без исключениях ребят из детских домов. Другая бригада из ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России" осмотрела 250 глухих и слабослышащих детей и дала соответствующие заключения каждому из них - от рекомендаций до направления на операции. Глава Исполкома Союза педиатров России академик РАН Л.С. Намазова-Баранова провела первичные консультации, и чуть позже, во главе бригады из 11 врачей-диагностов по самым разным направлениям, прямо перед 1 июня осмотрели и сделали углубленную диагностику для 100 детей с особо сложными заболеваниями. Еще одна группа, которую я уже упомянул, провела тренинги для специалистов в области образовательной психологии и криминального предупреждения.

Мы рассматриваем этот "десант" как новую форму массированного улучшения жизни и здоровья детей не очень здоровых, находящихся в той самой жизненно трудной ситуации. И в конкретном регионе, в содружестве и партнерстве с властями. Уточняя, расширяя, углубляя темы помощи, консолидируя ресурсы медицины, педагогики, социального обеспечения, самой практической заботы о малых сих, мы пробуем создать некое ударное подразделение в помощь детству, разным аспектам его состояния. Подразделение, состоящее из государственных возможностей, общественных, личностных. Такое нельзя соорудить только на экономике, на деньгах, но можно - на доброте, желании, понимании. На солидарности совершенно разных социальных и экономических усилий и человеческих желаний. Не зря в этом проекте, который будет разрастаться тематически, географически, морально, сошлись и врачи, и учителя, и добровольцы, и благотворительность вперемешку с государственными ресурсами.

"Российская газета" в свое время сообщила кратко об Указе В.В. Путина о создании Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" (ФЗД). Эта система отличается от благотворительного "Российского детского фонда" (РДФ) хотя бы тем, что имеет государственную бюджетную поддержку. И это своего рода эксперимент. Обе эти службы - сугубо общественная и полугосударственная становятся как бы двойным контуром, и увеличивают свои возможности благодаря взаимодействию, соединению усилий. В сущности, "Десант доброты" - это проект частично обеспеченный ФЗД. Но РДФ вложил в него немало. В "чистом виде" ФЗД продемонстрировал свои возможности в декабре, перед Новым годом, поздравив с ним все 1049 сиротских учреждений страны и организовав прямую трансляцию в каждое учреждение такого типа спектакля "Щелкунчик" Большого театра России и направив в библиотеки этих заведений солидные посылки с книгами. При этом заключив с "Почтой России" договор о безвозмездной доставке 55 тонн груза и создав Студенческий педагогический отряд волонтёров на психологическом факультете МГУ с тем, чтобы он летом отправился к детям-сиротам.

Не могу не помечтать о новом расцвете благотворительности. У нас, к сожалению, нет за спиной знаковых меценатов. Наши фонды, скорее, можно назвать народными. Маленький, но крайне любопытный пример самого конца мая. В Пензе наше отделение, которое работает очень эффективно, собирало крупную сумму денег на сложную операцию девочке в Бостоне, США. Речь идет об операции на сердце. Фонд очень старался. Разместил в городе уличную рекламу. Впустил листовки о девочке. И вдруг вечером в темноте, подъезжает машина, и люди, лица, которых невозможно различить, предлагают принять груз из багажника. Привычные к благотворительным жертвованиям продуктов в дни пандемии, ничего не подозревающие сотрудники, груз принимают и машина быстро уезжает. Открыв сумки, волонтеры обнаруживают сумму, которая требовалась для операции - 15 миллионов рублей. Наутро невероятный (для нас) благотворительный взнос спешно конвертирован и отправлен в американскую клинику. Теперь наш центральный аппарат готовит столь же благотворительный перелет девочки с мамой.

Может, моя следующая мысль прозвучит не элегантно, но, как все помнят, в Пензе был арестован предыдущий губернатор, а на даче у него нашли денежный склад размером в 500 миллионов. "Вот бы, мелькнуло у меня, отдал бы тот "владыка" эти деньжищи-то - не нам, а нашему пензенскому отделению - сколько бы детей могли вылечить, обогреть, накормить, да и приласкать наши пензенские коллеги". Которые и без того сумели собрать во время пандемии продовольствия на 21 миллион рублей и раздать их бедствующим семьям, в которых болели родители.

Когда-то ходило в нашей бушующей стране такое выражение, мол, богатым надо делиться. Богатые богатым рознь. Немало в стране людей из этого разряда, которых можно и нужно уважать, ибо они сначала делают дело, а потом богатеют. Но должно же быть еще и суеверие, хотя бы: а Господь не накажет за алчность? Ну, появилось у тебя лишнее, отдай тем, кому плохо. Особенно детям. Глядишь, и отпустят грехи-то, вольные и невольные. Наконец, помоги другому, помогут и тебе!

Хорошо бы так и жить - в таком вот взаимном понимании.

А там, глядишь, и детям Африки поможем, у них ведь там - тоже пандемия! Границ для добра - не существует!