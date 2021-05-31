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31.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Почему россияне устраивают себе "читмил" и поедают вредные продукты

Текст: Татьяна Ткачёва
Почти 80 процентов родителей признали, что купят своему ребенку вредную еду, если он попросит. А рейтинг вкусностей, которых сегодня не хватает взрослым россиянам, возглавили жвачка Boomer, сок Zuko и шоколад Wispa. Большинство участников исследования скучает по еде из детства.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Тоска по ирискам и газировке

Ностальгический опрос провели сервис доставки "СберМаркет" и исследовательская компания Research Me в мае 2021 года. Участниками стало более 1500 человек со всей России.

Среди них 80 процентов вспоминают продукты из детства со светлой грустью. Треть взрослых скучает по жвачкам Boomer, "Турбо" и "Хубба Бубба", 20 процентов - по шоколаду "ШОК". Также респонденты упомянули ириски "Кис-Кис", мороженое в формочках ягод и фруктов, растворимые напитки Zuko и газированную воду из автоматов.

Эскимо уже не то

Россияне, родившиеся до 1991 года, ревниво относятся к вкусу "советских" продуктов. Так, около 40 процентов опрошенных сказали, что в худшую сторону изменилась докторская колбаса, пломбир и эскимо.

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Пятая часть заявляет, что сейчас испортился вкус газировки "Буратино" и "Тархун". Среди других продуктов, которые "уже не те", респонденты упомянули конфеты "Коровка", сгущенку и молочные сосиски.

Участников исследования спросили, что они купили бы, если бы могли вернуться в детство. Каждый второй выбрал шоколад Wispa, а 40 процентов - конфеты с кислой начинкой или фруктовый лед.

Запрет рождает вкус

Треть россиян до сих пор жалеют, что в детстве не попробовали вкусности, которые потом ушли с рынка. Еще столько же отмечают, что смогли позволить себе из продуктов все, что хотели, только во взрослом возрасте.

Как правило, речь идет о снеках, которые им не разрешали покупать родители: чипсах, сухариках, жевательной резинке, сладостях и газировке.

Респонденты вспомнили, что запрет, как правило, был мотивирован вредностью продуктов. Однако почти 20 процентам родители говорили, что на эти товары у них нет денег. В каждом десятом случае они отказывали ребенку, не вдаваясь в объяснения.

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Теперь 73 процента взрослых покупают себе то, чего были лишены в детстве: все эти вредные сладости, газировку, сухарики, чипсы, и даже жвачку. Почти 80 процентов признают, что купят ребенку вредную еду, если он попросит.

Диета непослушания

В последние несколько лет многие россияне стремятся к здоровому образу жизни и исключают из рациона продукты с высоким содержанием сахара и жира, отмечают в "СберМаркете".

"Тем не менее, - уточняют эксперты, - иногда даже адепты правильного питания устраивают себе "читмил": едят сладости, мороженое или чипсы. Такой фастфуд в нашем сервисе пользуется ситуативным спросом. Поэтому мы расширяем зоны быстрой доставки, чтобы каждый мог скорее получить то, чего вдруг захотелось".

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