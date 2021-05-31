"Почта России" протестирует новый вид почтовых ящиков в домах

Автоматизированные почтовые терминалы для выдачи почтовых отправлений в многоквартирных домах упоминаются в стратегии "Почты России" на 2020-2030 годы, которая находится на согласовании совета директоров. Терминалы будут выполнять одновременно функции почтовых ящиков и постаматов. Уже в этом году "Почта России" планирует начать установку таких ящиков в тестовом режиме.

Сейчас посылки на дом доставляются курьерами. Это не всегда удобно, так как требует согласования времени. Бесконтактная доставка посылок на дом заказчикам должна решить эту проблему.

Для достижения положительного результата этой инициативы необходимо решить ряд сложностей. К примеру, устанавливать постаматы в каждом подъезде дорого. А если не в каждом - необходимо обеспечить к ним доступ жителей соседних подъездов. Можно установить на открытом воздухе, но необходимо будет решить вопрос соблюдения условий хранения ряда товаров. К примеру, косметики и других товаров, требующих определенной температуры хранения. В "Почте России" также считают необходимым регламентировать, кто может иметь доступ к почтовым ящикам-постаматам, чтобы в него не попадала реклама и макулатура.

"Развитие постаматов в России идет опережающими темпами, в сравнении с другими странами", - говорит Леонид Мухин, генеральный директор PKS, АСЕХ Латвия. К примеру, в Латвии постаматы устанавливаются только в очень проходных местах: крупных офисных и торговых центрах. В России же найти их можно в небольших магазинах и на первых этажах жилых домов.

География является сильной стороной "Почты России", считает генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков. И ее постаматы могут появиться в тех населенных пунктах, где другие виды доставки не развиты и не выгодны. Вместо того чтобы идти за заказом в отделение, клиент сможет получить его в своем или в соседнем подъезде. Это несомненный плюс. В общем-то почтовый ящик уже является упрощенной версией постамата, отмечает Федяков. Другое дело, надо ли устанавливать постамат в каждом доме. Действительно ли объемы онлайн-заказов настолько высоки, что могут окупить эти вложения.

Постаматы стали перспективным способом доставки товаров в 2020 году, когда предпочтение отдавалось бесконтактному получению товаров. Их количество за год увеличилось в 1,5 раза в крупнейших городах-миллионниках, свидетельствуют данные 2ГИС. Всего на начало года в стране насчитывалось 18 тысяч постаматов. Вдвое увеличилась популярность этого способа доставки. Лидерами по количеству постаматов являются Ozon и PickPoint. Однако теперь, когда люди начали выходить из дома, маркетплейсы начинают пересматривать свою политику в сторону увеличения пунктов выдачи заказов, сообщил Иван Федяков.

У постаматов есть очевидные минусы. Среди них ограничение по габаритам заказа, необходимость разбивать на несколько ячеек крупные заказы, состоящие из большого количества вещей. Но главный минус постамата - невозможность сдать товар. Получая его в постамате, клиент все равно ищет ближайший пункт выдачи, если товар не подошел.