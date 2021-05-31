Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах

Власти регионов смогут направлять на развитие инфраструктуры средства, освободившиеся в результате реструктуризации бюджетных кредитов. Такое постановление подписал в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства могут быть направлены на:

- проекты в сфере общественного транспорта, строительства аэропортовой инфраструктуры, обеспечения коммунальными услугами;

- строительство объектов инфраструктуры для особых экономических зон, территорий опережающего развития, индустриальных и промышленных парков и инновационных научно-технологических центров;

- финансирование государственного участия в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве.