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31 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 146-ФЗ "О внесении изменения в статью 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе""

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 31 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Внести в статью 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 49, ст. 6415; 2011, N 49, ст. 7021; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4247; 2015, N 29, ст. 4356; 2017, N 15, ст. 2136; 2018, N 11, ст. 1590; N 32, ст. 5102; Российская газета, 2021, 6 мая) изменение, дополнив ее пунктом 12 следующего содержания:

"12. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную службу (за исключением граждан, указанных в пункте 21 статьи 22 и подпункте "а" пункта 1 статьи 24 настоящего Федерального закона), проводится по их заявлению.".

Президент Российской Федерации В. Путин