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31.05.2021 19:26
Рубрика: Власть

Процедура назначения адвоката от государства станет более прозрачной

Текст: Владислав Куликов

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко сообщил о разработке адвокатурой новых цифровых платформ.

Фото: iStock
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Информационные системы помогут, в частности, сделают прозрачной процедуру назначения адвоката в случаях, когда защитник предоставляется от государства. Правоохранители не смогут "назначить" того, кто лично им удобней. К обвиняемому придет действительно независимый адвокат. Также, по данным "РГ", сейчас разрабатывается цифровая платформа, которая позволит гражданам с помощью мобильного приложения находить адвоката. Человек будет направлять заявку, нужный адвокат откликнется.

"Вместе со всем человечеством адвокатура вступила в цифровую эру, успешно применяя форматы электронного взаимодействия с судебными органами, дистанционного участия в судебных заседаниях и повышения квалификации, автоматизированного распределения дел по назначению. Для достижения глобальной задачи цифровизации адвокатуры разрабатываются и внедряются наиболее прогрессивные цифровые платформенные решения", рассказал Юрий Пилипенко.

Заявления прозвучало в день адвокатуры, с которым президент ФПА поздравил всех своих коллег. "Минувший год был непростым для нас - пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, ускорив переход на новый, цифровой уклад, - сказал он. - Не менее важно для нас продолжение диалога с государством о регулировании сферы адвокатской деятельности и адвокатуры, дополнительных мерах по обеспечению и защите профессиональных прав адвокатов.

В современном российском государстве наша корпорация продолжает оставаться независимой, и мы должны ценить имеющиеся у нас возможности по саморегулированию нашей деятельности, приему новых членов и исключению из своих рядов тех, кто не соответствует этическим требованиям".

Фото: iStock
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Также он призвал адвокатуру к единству. "Сейчас, когда появляются обоснованные опасения, что эти достижения в полном объеме не удастся сохранить, мы должны особенно отчетливо понимать, что для решения всех стоящих нами задач и ответа на новые вызовы нам необходимо единство. Каждый из нас должен осознавать свою принадлежность не только к региональному адвокатскому сообществу, но и к российской адвокатуре в целом, - сказал президент ФПА. - Залог благополучия современной российской адвокатуры - ее развитие как сплоченной профессиональной корпорации, творчески развивающей лучшие традиции предшественников и достойно отвечающей на все вызовы стремительно меняющейся жизни".

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