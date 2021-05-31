На древнегреческом кувшине нашли инструкцию для проклятия

Археолог Джессика Ламонт из Йельского университета проанализировала кувшин, найденный в 2006 году в Афинах в здании ремесленников. Как оказалось, этому кувшину было около 2300 лет и он связан с ритуалом проклятий. Об этом сообщает livescience.com.

Этот артефакт наполнен костями расчлененного цыпленка и проткнут большим железным гвоздем. На кувшине написаны 55 имен, можно также различить слова на древнегреческом - "мы связываем". По словам Ламонт, гвозди часто встречаются в древних проклятиях и "обладают сдерживающей силой и символически обездвиживают или ограничивают способности жертв".

Скорее всего, кувшин связан с городской магией древних Афин и призван наложить проклятие на 55 упомянутых человек. Скручивая и прокалывая голову и голени курицы, создатели проклятий хотели покалечить те же части тела у людей.

Кувшин нашли около костров с останками животных, что, как считалось, усиливает проклятия. Как полагает исследователь, составление ритуала могло быть связано с предстоящим судебным делом. Вероятно - из-за конфликта на рабочем месте. Другая возможная причина - дележ власти местной элитой после смерти Александра Македонского.