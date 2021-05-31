Прощание с жизнью на воде. Начало счастливой жизни на суше обитателей джонок из провинции Фуцзянь

26 мая международная группа журналистов, работающая над серией репортажей "A Date with China", посетила деревню Сипи Сивэй Лоп города Фуань округа Ниндэ, которая является одним из крупнейших мест проживания "обитателей джонок" в восточной части провинции Фуцзянь. Как только журналисты попали в деревню, в глаза им бросилась установленная на площади лодка. В прошлом лодки были единственным местом проживания и промысла крестьян деревни Сипи.
С 50-х годов прошлого века при помощи местных органов власти обитатели джонок деревни Сипи начали постепенно выходить на берег. В приливно-отливной зоне на отмели был создан участок земли, на котором и был построен первый в истории деревни Сипи дом. С этого и начался первый этап развития жителей деревни Сипи. На земле стали жить 146 семей общей численностью 612 человек. К 2013 году на сушу переселились все 137 семей рыбаков. Так деревня Сипи попрощалась с образом жизни, при котором "домом для людей служила лодка, в которой они целыми днями качались на волнах".
После того, как рыбаки вышли на берег и стали носить обувь, их образ жизни кардинально изменился. Теперь они не ловят рыбу, а занимаются рыбоводством. Все обитатели джонок стали жить на суше и заниматься разведением устриц, осьминогов, желтых горбылей и других морепродуктов. Практически все жители деревни избавились от нищеты.
Журналистам удалось взять интервью у 68-летней работницы Линь Сянмэй, которая чистила устриц. Она одной из последних вышла на берег в 2013 году. До этого всю жизнь она прожила в море. Линь Сянмэй рассказала: "Сейчас я живу одна. Три дочери вышли замуж. Иногда я работаю здесь. Работа не только приносит мне определенный доход, благодаря которому я могу себя обеспечить, но и позволяет вспомнить о времени, когда мы были рыбаками. Наша жизнь значительно улучшилась и стала более спокойной".
В целях решения проблемы дохода крестьян и избавления от нищеты в 2009 году министерство финансов и государственный комитет по борьбе с нищетой внесли деревню Сипи в список "первой группы бедных деревень, получающих совместную финансовую помощь". Общий объем выделенных средств составил более 700 тысяч юаней. В 2019 году доход деревни превысил 1,2 миллиона юаней. Чистый среднедушевой доход жителей деревни составил более 20 тысяч юаней. Начав особый путь возрождения деревни, бывшие обитатели джонок пережили исторические изменения - они "вышли на берег, поселились на земле и разбогатели".
В связи с этим Энтони Пэрри сказал: "в прошлом году Китаю удалось полностью избавиться от нищеты. Это великое достижение. В настоящее время другие страны не способны за такой короткий срок помочь людям в избавлении от нищеты. Мы посетили эту деревню в самое подходящее время. Вы можете лично убедиться в том, что все произошедшее здесь - реально!".
Материалы предоставлены Chinadaily.com.cn