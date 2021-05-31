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31.05.2021 15:56
Рубрика: В мире

Прощание с жизнью на воде. Начало счастливой жизни на суше обитателей джонок из провинции Фуцзянь

"Когда мы жили в лодках, вся семья находилась в состоянии страха и тревоги. Мы могли немного успокоиться лишь тогда, когда дети были привязаны к лодке", - это описание прежнего образа жизни крестьян деревни Сипи провинции Фуцзянь.
Фото: Chinadaily.com.cn Фото: Chinadaily.com.cn
Фото: Chinadaily.com.cn

26 мая международная группа журналистов, работающая над серией репортажей "A Date with China", посетила деревню Сипи Сивэй Лоп города Фуань округа Ниндэ, которая является одним из крупнейших мест проживания "обитателей джонок" в восточной части провинции Фуцзянь. Как только журналисты попали в деревню, в глаза им бросилась установленная на площади лодка. В прошлом лодки были единственным местом проживания и промысла крестьян деревни Сипи.

С 50-х годов прошлого века при помощи местных органов власти обитатели джонок деревни Сипи начали постепенно выходить на берег. В приливно-отливной зоне на отмели был создан участок земли, на котором и был построен первый в истории деревни Сипи дом. С этого и начался первый этап развития жителей деревни Сипи. На земле стали жить 146 семей общей численностью 612 человек. К 2013 году на сушу переселились все 137 семей рыбаков. Так деревня Сипи попрощалась с образом жизни, при котором "домом для людей служила лодка, в которой они целыми днями качались на волнах".

После того, как рыбаки вышли на берег и стали носить обувь, их образ жизни кардинально изменился. Теперь они не ловят рыбу, а занимаются рыбоводством. Все обитатели джонок стали жить на суше и заниматься разведением устриц, осьминогов, желтых горбылей и других морепродуктов. Практически все жители деревни избавились от нищеты.

Журналистам удалось взять интервью у 68-летней работницы Линь Сянмэй, которая чистила устриц. Она одной из последних вышла на берег в 2013 году. До этого всю жизнь она прожила в море. Линь Сянмэй рассказала: "Сейчас я живу одна. Три дочери вышли замуж. Иногда я работаю здесь. Работа не только приносит мне определенный доход, благодаря которому я могу себя обеспечить, но и позволяет вспомнить о времени, когда мы были рыбаками. Наша жизнь значительно улучшилась и стала более спокойной".

Фото: Chinadaily.com.cn

В целях решения проблемы дохода крестьян и избавления от нищеты в 2009 году министерство финансов и государственный комитет по борьбе с нищетой внесли деревню Сипи в список "первой группы бедных деревень, получающих совместную финансовую помощь". Общий объем выделенных средств составил более 700 тысяч юаней. В 2019 году доход деревни превысил 1,2 миллиона юаней. Чистый среднедушевой доход жителей деревни составил более 20 тысяч юаней. Начав особый путь возрождения деревни, бывшие обитатели джонок пережили исторические изменения - они "вышли на берег, поселились на земле и разбогатели".

В связи с этим Энтони Пэрри сказал: "в прошлом году Китаю удалось полностью избавиться от нищеты. Это великое достижение. В настоящее время другие страны не способны за такой короткий срок помочь людям в избавлении от нищеты. Мы посетили эту деревню в самое подходящее время. Вы можете лично убедиться в том, что все произошедшее здесь - реально!".

Материалы предоставлены Chinadaily.com.cn

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