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31.05.2021 03:13
Рубрика: Власть

Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Для Украины есть плохие новости, касающиеся соотношения сил в Черном море. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Политик отметил, что что ставка Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может оказать не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса, подчеркнул Пушков. По его словам, чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее.

Ранее сообщалось, что Киев провоцирует напряженность в Черном море для получения помощи от США. Первый заместитель директора ФСБ России - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал, что Украине для реформирования ее морской военной и пограничной инфраструктуры требуется финансовая и техническая помощь от США и Евросоюза. Для ее получения власти Киева активизируют антироссийские действия и провоцируют напряженность в регионе.

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