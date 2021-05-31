Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины

Для Украины есть плохие новости, касающиеся соотношения сил в Черном море. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что что ставка Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может оказать не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса, подчеркнул Пушков. По его словам, чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее.

Ранее сообщалось, что Киев провоцирует напряженность в Черном море для получения помощи от США. Первый заместитель директора ФСБ России - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал, что Украине для реформирования ее морской военной и пограничной инфраструктуры требуется финансовая и техническая помощь от США и Евросоюза. Для ее получения власти Киева активизируют антироссийские действия и провоцируют напряженность в регионе.