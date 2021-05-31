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31.05.2021 13:14
Рубрика: Власть

Путин призвал дать доступ родительским комитетам к организации питания в школах

Текст: Кира Латухина

Тема питания школьников требует постоянного внимания санитарных врачей, но доступ родительских комитетов к организации питания и его качеству обоснован - это нужно довести до конца, указал президент России на встрече с Уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой в Сочи.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Кузнецова рассказала о проверке реализации закона о питании, который инициировал глава государства. "Кроме других нарушений выяснили такой интересный факт: в некоторых школах, где есть две смены, меняли, вместо обеда выдавали меню завтрака. Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона", - сообщила она.

"Вместе с Генеральной прокуратурой мы провели масштабные проверки по образовательным организациям, и сейчас постепенно устраняют нарушения, которые были выявлены", - заверила Кузнецова.

"Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца", - подчеркнул Владимир Путин.

"Да, это очень хороший механизм, причем настоящий, действенный механизм - обратная связь от родителей", - сказала Уполномоченный по правам ребенка.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Президент Президент Уполномоченный по правам ребенка

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