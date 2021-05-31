Путин призвал дать доступ родительским комитетам к организации питания в школах

Тема питания школьников требует постоянного внимания санитарных врачей, но доступ родительских комитетов к организации питания и его качеству обоснован - это нужно довести до конца, указал президент России на встрече с Уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой в Сочи.

Кузнецова рассказала о проверке реализации закона о питании, который инициировал глава государства. "Кроме других нарушений выяснили такой интересный факт: в некоторых школах, где есть две смены, меняли, вместо обеда выдавали меню завтрака. Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона", - сообщила она.

"Вместе с Генеральной прокуратурой мы провели масштабные проверки по образовательным организациям, и сейчас постепенно устраняют нарушения, которые были выявлены", - заверила Кузнецова.

"Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца", - подчеркнул Владимир Путин.

"Да, это очень хороший механизм, причем настоящий, действенный механизм - обратная связь от родителей", - сказала Уполномоченный по правам ребенка.