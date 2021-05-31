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31.05.2021 19:20
Рубрика: Власть

Государственные думы

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
На прошедшей неделе состоялись праймериз "ЕР", в них участвовали свыше 11 млн чел. И уже сейчас можно с большой вероятностью предсказывать итоги голосования 19 сентября в ГД РФ.

Вот данные ВЦИОМ от 16 мая. "Если бы голосование состоялось сегодня", то за "ЕР" опустят бюллетени 30,4% избирателей, за КПРФ - 12,1%, ЛДПР - 10,5%, СР - 7,7%, за все непарламентские партии - 11,5%.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Согласно опросу, голосовать планируют 72,2% от общего числа избирателей. При этом есть большие сомнения, что хоть одна непарламентская партия станет парламентской. А за 4 системные партии отдадут голоса 60,7%. Теперь можно ввести поправочный коэффициент "системных голосов", исходя из того, что 60,7% избирателей определят 100% депутатов. Коэффициент этот - примерно 1,67.

Тогда при сегодняшнем рейтинге "ЕР" получает уже 50,7% мест, КПРФ - 20%, ЛДПР - 17,5%, СР - 13% (все цифры, понятно, огрублены). Так обстоит дело с избранием 225 депутатов по партспискам согласно опросу. Но реальную явку эксперты ждут не 72,2%, а ниже 50%, что на руку "ЕР" - их избиратель более устойчивый. Если же добавить, что по одномандатным округам "ЕР" как правило показывает более сильный результат, чем по спискам, то можно предположить, что в целом у них будет гарантированно больше 60% депутатов в Думу.

Сегодня в Думе 336 единороссов (74,6%), КПРФ - 43 депутата (9,5%), ЛДПР - 40 (8,9%), СР - 23 (5%). Социологи считают, что в ситуации социально-экономической стагнации эти три партии свои результаты улучшат, "ЕР" - ухудшит, но соотношение останется тем же: больше половины Думы - "медведи". Интрига 19 сентября лишь в том, сохранит ли "ЕР" конституционное большинство - 300 депутатов. При этом все знают, что КПРФ-ЛДПР-СР - оппозиция своеобразная.

Все системные партии равно лояльны лично президенту 

Во-первых, все системные партии равно лояльны лично президенту. Так, С. Миронов выставлял свою кандидатуру в президенты в 2004-м и 2012-м, но в выступлениях агитировал, скорее, за Путина, чем за себя, а в 2018-м просто стал доверенным лицом Путина. Жириновский, в свойственном ему стиле, много раз объявлял, что в России "нужен Царь" и "отдавал этот титул" Путину. И даже Зюганов ни разу - ни прямо, ни косвенно - не выступал против президента. Он критикует социально-экономический курс правительства (это делают и ЛДПР и СР), но свою критику не переносит на главу государства.

Во-вторых, речь идет не только и не столько об отношении лично к В.В. Путину или к самой должности "президент РФ". Лидеры парламентских партий однозначно поддерживают внешнюю политику России, а главное - полностью разделяют консервативно-охранительную идеологию государства. Больше того. Их выступления (здесь различия между КПРФ-ЛДПР-СР, скорее, стилистические) как правило более жесткие в отношении США, НАТО, Запада, чем позиция Кремля, Белого дома, МИДа и даже "правительственной партии "ЕР". Оно и понятно - депутаты оппозиции всегда "свободней на язык" (а значит - агрессивней), чем власть. Таково уж традиционное разделение ролей и словесных жанров между официальными лицами и "представителями общественного мнения".

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Далее, в-третьих, представители "системной оппозиции" жестче, чем исполнительная власть, настроены и по отношению к "оппозиции внесистемной". Это ярко проявилось, скажем, на пресс-конференции "о Навальном". Лидеры КПРФ, ЛДПР, СР противостояли ему однозначно и бескомпромиссно. Причем сам Навальный объявлял своим противником только "ЕР", призывал на "умном голосовании" поддержать "системную оппозицию" против партии власти. Однако даже тени взаимности не добился и неясно, что же, с его точки зрения, "умного" в том, чтобы поддерживать своих самых непримиримых противников?

В общем, в политико-идеологических вопросах оппозиция состоит в том, что КПРФ-ЛДПР-СР - "больше "ЕР", чем сама "ЕР".

Тогда естествен вопрос: какое значение имеет соотношение депутатов разных фракций в Думе?

Ответ, видимо, следующий. Консервативно-охранительные скрепы - то, что держит Систему и ее часть - все системные партии.

Но дальше есть довольно существенные "нюансы". Здесь и неизбежные организационно-корпоративные столкновения: ведь партии - отнюдь не "бестелесные идеологические клубы", в них состоят люди с вполне конкретными властными и коммерческими интересами, амбициями и т.д. И никакая "Общесистемная идейная общность" не отменяет естественную конкуренцию за место под солнцем между разными партийно-элитными группами.

Если содержание "государственных дум" у разных партий сходное, то стиль существенно разнится 

Есть и более общие политические различия. КПРФ и СР (ЛДПР в меньшей мере) - партии "левой ориентации". Конечно, не только они, но и "ЕР" (пожалуй, "ЕР" даже в бОльшей мере, т.к. у нее возможностей больше) декларируют "защиту прав бедных", различные формы "помощи населению" и т.д. Но риторика "левых партий" обычно более заострена против "бюрократии", "олигархов", "эгоизма крупного бизнеса" и т.п. Имеют место и реальные действия - особенно, конечно, при принятии бюджета. Тут идет настоящее соревнование в части лоббирования интересов разных слоев населения, на которых соответствующие партии опираются. Наконец, существуют (особенно у КПРФ) и претензии на "альтернативный социально-экономический курс" по отношению к правительственному. Хотя и тут никто не "выходит за флажки", но различия подчас довольно ощутимы. При этом, как водится, "правящая партия" должна демонстрировать "большую ответственность", а "оппозиционные партии" - "большую критичность". В общем, если содержание "государственных дум" у разных партий сходное, то стиль существенно разнится.

Власть Позиция Партии "Единая Россия" Колонка Леонида Радзиховского

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