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31.05.2021 20:10
Рубрика: Общество

Медики перечислили 7 необычных ранних симптомов рака кожи

Текст: Марина Володина

Некоторые образования на коже могут предупредить человека о том, что у него развивается онкологический процесс. Как информирует Mirror со ссылкой на врачей, человек не всегда правильно их распознает, поэтому надо сразу обратиться к медикам, чтобы определить их природу.

Фото: iStock
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Британские исследователи советуют проявить бдительность, если на коже появился участок, напоминающий шрам или утолщение воскового цвета. Особенно, если он начинает увеличиваться в размерах.

По словам доктора Росса Перри, не исключено, что это проявление базалиомы. Это заболевание обычно возникает из-за чрезмерного воздействия солнечных лучей. На ранних стадиях она поддается лечению, поэтому, заметив на коже такое образование, следует проконсультироваться с врачом.

Еще один симптом - сыпь, которая может появиться на веках. Люди, как правило, не защищают эти участки кожи от солнца специальными лосьонами. Такая сыпь имеет красный, черный или коричневый цвет. Человека беспокоит раздражение в этих местах. Не стоит его игнорировать, лучше выяснить настоящую причину.

Медики рекомендуют насторожиться, если вы заметили под ногтями рук или ног темные пятна. Они могут возникнуть под ногтями больших пальцев, если их неоднократно травмировать. Этот признак предупреждает о меланоме, к ее лечению надо приступать не затягивая, иначе она появится не только под ногтями.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Онкологи утверждают, что базалиома может появиться на коже головы и шеи. Однако самую серьезную опасность для человека представляет карцинома. Чаще всего ее выявляют у лиц мужского пола. Если у вас зудит кожа головы, надо выяснить, нет ли на ней ранок, пятен или других необычных образований.

Чтобы избежать проблем, носите шляпу в солнечные дни. Такие простые меры могут значительно снизить риск онкологических процессов.

Надо принять меры предосторожности, если на теле появились родинки или уже существующие начали расти, чесаться или доставлять какой-то дискомфорт. Врач поможет выяснить их природу и вовремя предпринять все необходимые действия.

Плохо заживающие нарывы, воспаления и язвочки в некоторых случаях тоже могут сигнализировать о раке. Кровь, сочащаяся из ранки, необычная поверхность участков кожи - все это повод пойти в больницу и разобраться в причинах.

Медики рассказали, что злокачественные образования пациенты принимают иногда за укусы насекомых. Однако укусы заживают довольно быстро, а красные пятнышки, маскирующиеся под них, не проходят и доставляют беспокойство. Они тоже могут быть признаком рака. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Наука Онкология: как победить рак

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