Более 14 тысяч человек спасли в Москве при пожарах за 10 лет

В понедельник, 31 мая, в столице отмечают День пожарной охраны Москвы. По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства, за последнее десятилетие было спасено из огня более 14 тысяч человек.

"Истории профессиональной пожарной охраны города - более двух веков. Сегодня благородное дело и славные традиции многих поколений огнеборцев продолжает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, это мощная служба экстренного реагирования, современная и слаженная система с новейшим оборудованием и техникой. "Помимо оказания помощи попавшему в беду, сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится колоссальная профилактическая работа. Результат этого системного труда - ежегодное снижение числа пожаров", - сказал Бирюков.