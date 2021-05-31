Брянское УФСБ рассекретило документы о концлагере "Дулаг-142"

В концентрационном лагере "Дулаг-142" в Брянской области погибло более 40 тысяч человек. УФСБ по региону раскрыло архивные документы, сообщает СК России.

На месте бывшего нацистского концлагеря "Дулаг-142" в Володарском районе поисковиками 30 мая были начаты раскопки в рамках федерального проекта "Без срока давности". В экспедиции также участвуют следователи СК РФ. В рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации погибших.

Один из крупнейших нацистских концлагерей на территории СССР, оккупированной фашистами, был размещен на месте 85-го ремонтного завода под Брянском. Лагерь "Дулаг- 142", как следует из архивных документов ФСБ, действовал с 1941 по 1943 годы. В нем в нечеловеческих условиях находились и военнопленные и гражданские. Первыми гибли дети и старики. Людей даже не разрешали сразу хоронить.

Голод, грязь, холод, болезни, издевательства охраны лагеря, которая состояла из лиц украинского нацистского батальона, уничтожили десятки тысяч человек. Кроме того, лагерь работал и как перевалочный пункт: более 18 тысяч крепких и здоровых людей были отправлены на принудительные работы в Германию.

Все обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются, поскольку такому нет срока давности.