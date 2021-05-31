Бывшая солистка "Тату" проиграла праймериз в Ивановской области

По предварительным подсчетам, Юлия Волкова не набрала достаточно голосов избирателей на праймериз "Единой России" в Ивановской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Сергея Низова.

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова была кандидатом по одномандатному округу и получила гораздо меньше голосов, чем конкуренты, отметил Низов. Лидером голосования по списку он назвал главу Федерации лыжных гонок Елену Вяльбе.

- В Ивановской области предварительное голосование прошло по смешанной системе: жители региона могли выбрать своего кандидата в электронном формате и очно - в регионе работал 151 избирательный участок, - пояснил Сергей Низов. - Процедура предварительного голосования прошла спокойно. Наиболее активными избирателями оказались жители городских округов Вичуга и Шуя, Ивановского, Юрьевецкого, Комсомольского, Шуйского, Лухского и Тейковского районов.

Ситуационный центр, где участники голосования могут получить консультацию, продолжит работу до 20 часов 31 мая.