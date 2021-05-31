Глава Липецкой области поучаствовал в полумарафоне

Липецкий полумарафон прошел в областном центре в третий раз. Всего в забеге на разные дистанции приняли участие более 2,5 тысячи человек. Атлеты и любители бега приехали из 94 городов. Самому младшему бегуну исполнилось два года, самому старшему - 73.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов тоже принял участие в забеге. Он поддержал липецких юнармейцев и преодолел вместе с ними дистанцию в один километр.

- Я обещал ребятам, что пробегу с ними в этом году, и сегодня мы вместе вышли на старт, - прокомментировал Игорь Артамонов.

Впрочем, сам полумарафон в Липецке появился по инициативе главы региона. Игорь Артамонов отметил, что интерес к этому спортивному событию растет и заявил, что администрация области будет поддерживать подобные спортивные мероприятия.

- Липецкий полумарафон развивается и, главное, что людям нравится. Уровень проведения уже совсем другой. Приятно, что спортсмены из десятков российских городов приезжают к нам. Уверен, что у нашего полумарафона большое будущее, - сказал Игорь Артамонов.

Всего состоялось семь забегов на разные дистанции. Стартовали малыши и профессиональные спортсмены. В этом году в полумарафоне участвовали липчане с особенностями здоровья. Для них организовали "Забег безграничных возможностей".

Ведущим уже традиционно стал известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил хорошую организацию забега.

- С каждым годом в Липецком полумарафоне все больше участников. Это говорит о высоком уровне события. Замечательно, что большое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Это большое и хорошее дело, - сказал Дмитрий Губерниев.