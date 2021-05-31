Глава Липецкой области поучаствовал в полумарафоне

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов тоже принял участие в забеге. Он поддержал липецких юнармейцев и преодолел вместе с ними дистанцию в один километр.
- Я обещал ребятам, что пробегу с ними в этом году, и сегодня мы вместе вышли на старт, - прокомментировал Игорь Артамонов.
Впрочем, сам полумарафон в Липецке появился по инициативе главы региона. Игорь Артамонов отметил, что интерес к этому спортивному событию растет и заявил, что администрация области будет поддерживать подобные спортивные мероприятия.
- Липецкий полумарафон развивается и, главное, что людям нравится. Уровень проведения уже совсем другой. Приятно, что спортсмены из десятков российских городов приезжают к нам. Уверен, что у нашего полумарафона большое будущее, - сказал Игорь Артамонов.
Всего состоялось семь забегов на разные дистанции. Стартовали малыши и профессиональные спортсмены. В этом году в полумарафоне участвовали липчане с особенностями здоровья. Для них организовали "Забег безграничных возможностей".
Ведущим уже традиционно стал известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил хорошую организацию забега.
- С каждым годом в Липецком полумарафоне все больше участников. Это говорит о высоком уровне события. Замечательно, что большое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Это большое и хорошее дело, - сказал Дмитрий Губерниев.