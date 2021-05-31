Цифровизация пришла практически во все сферы жизнедеятельности столицы. Даже в такие, казалось бы, консервативные, как здравоохранение. Что меняет ее приход для врачей и их пациентов, например, в такой важной области, как онкологическая помощь москвичам? Об этом корреспонденту "РГ" рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова: За два последних года в столице сложилась совершенно новая картина оказания онкологической помощи москвичам. Фото: Пресс-служба комплекса социального развития правительства Москвы

Анастасия Владимировна, как цифровые процессы влияют на развитие здравоохранения в столице?

Анастасия Ракова: Среди мегаполисов, к которым относится и Москва, выигрывает тот, у кого выше качество человеческого капитала - инициативные, активные, умные и творческие люди. Такие люди выбирают для жизни комфортные города с высоким качеством жизни и всех социальных услуг. Поэтому здравоохранение для правительства Москвы - один из основных приоритетов. Цифровая трансформация в ближайшее время в нем точно так же обязательна, как в такси, банках, ретейле. Пациент изменился: он больше не хочет ждать, ходить в поликлинику. Он хочет получать услуги быстро и иметь все данные в электронном виде. Во многом благодаря коронавирусу впервые за долгие годы обратили свой взгляд на здравоохранение и технологические компании, начали вкладываться в различные медицинские технологии и приложения. Миллионы людей сейчас ежедневно предоставляют данные о своем физиологическом состоянии телефонам, часам, фитнес-трекерам и другим носимым устройствам. И та страна, тот город, тот регион, которые быстрее и грамотнее воспользуются этими возможностями, перестроят и адаптируют свою систему здравоохранения в цифровой формат, те и получат все преимущества и займут лидерские позиции. Конечно, и я как управленец, и вся наша команда, которая занимается здравоохранением Москвы, хотим быть в авангарде этого процесса.

Ведет ли этот процесс к более глубинным изменениям системы здравоохранения?

Анастасия Ракова: Цифровизация - не самоцель. Она включает переосмысление и перестройку всех без исключения процессов, связанных с оказанием медицинской помощи. И то же время надо понимать, что это не более чем средство, которое позволяет облегчить труд врача и дать ему более полную картину о пациенте. Цифровизация делает всю систему тотально прозрачной. В цифровом мире становятся видны любые недочеты и дефекты. Появляется беспрецедентная возможность выстроить цикличную систему выявления и разбора дефектов, контроля за их устранением, определения пробелов в знаниях, формирования образовательных программ на основании лучшей мировой практики.

Что уже изменилось в системе оказания онкологической помощи в столице?

Анастасия Ракова: В онкологической помощи за два года, в течение которых в городе внедряется цифровизация, проведена масштабная перестройка. Мы практически разобрали детально все пазлы и по кусочкам складываем новую картину, изменив организационную структуру. Пересматриваем функции и правила взаимодействия на каждом этапе оказания помощи. Обновляем материально-техническую базу. Переосмысливаем подходы к объемам оказания помощи, лекарственному обеспечению, лучевой терапии, диагностике, профилактике, сопровождению пациентов. Полностью перестроили структуру оказания онкологической помощи, сосредоточив ее в шести многопрофильных клиниках по территориальному принципу вместо 35. Включили в их состав все центры амбулаторной онкологической помощи и морфологическую диагностику в шести централизованных лабораториях. Тем самым в этих клиниках мы сконцентрировали ответственность за пациентов по территориальному принципу. В этом году открываем после ремонта три центра амбулаторной онкологической помощи. Ремонтируем два больничных здания и строим еще три новых современных корпуса. Открываем два эндоскопических центра и оснащаем их лучшим диагностическим оборудованием.

Какие еще изменения ждут в ближайшее время москвичей? Какую роль в них играют цифровые возможности?

Анастасия Ракова: Основной упор делаем на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний. Уже запущена расширенная программа московских чек-апов - мы вывели обследования и расширили их объем в парках. В течение ближайшего месяца уделим особое внимание диагностике и скринингу москвичей из группы риска, которые попали в нее потому, что их родственники по прямой линии имеют или имели онкологические заболевания. По мнению экспертов, это заболевание относится к генетически предрасположенным. Такие группы уже сформированы, и в ближайшее время эти люди получат приглашения-рассылку на диагностику.

Системно работаем и над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерным наблюдением - с искусственным интеллектом, системой поддержки принятия врачебных решений, со стандартизированными протоколами наблюдения и обследования. В первую очередь такие системы заработают для больных с предонкологическими заболеваниями. Их перечень в ближайшее время также будет сформирован, и они будут подвержены дополнительному, проактивному информированию и приглашению со стороны поликлиник со стандартизированным протоколом осмотра. С точки зрения онконастороженности, первичного выявления поликлиники играют очень важную роль.

Уже в июне во всех клиниках Москвы будут проводиться цифровые онкоконсилиумы по единой программе

Третье направление - верификация диагноза, самый важный этап с точки зрения скорости и качества. От него зависит вся последующая тактика лечения и жизнь пациента. Мы создаем сквозную систему передачи информации о пациенте и характеристиках опухоли.

Тактика лечения невозможна без онкоконсилиума. Уже в июне мы внедрим во всех клиниках Москвы единый программный продукт его проведения. Это потребовало большого переосмысления всех вопросов, связанных с подготовкой консилиума и выработкой единого стандарта, который, я очень надеюсь, повысит качество лечения. Все данные автоматически подтягиваются из электронной медицинской карты - это быстро, просто, удобно. Консилиум может проводиться в дистанционном формате, что открывает совершенно другие возможности по привлечению узких специалистов.

Наряду с профилактикой зоной нашего основного внимания будет ведение пациента после радикального лечения. Тактика лечения должна выстраиваться в зависимости от состояния человека и от прогноза развития. На всех этапах, которые я назвала, отработаем показатели эффективности работы и на базе этого составим рейтинги всех учреждений и сделаем их публичными.

Еще одна наша важнейшая стратегическая задача - развитие цифрового канцер-регистра. Это система, в которой ведется учет всех новообразований и отраслевая статистика. Он должен стать современным и цифровым, а данные в нем должны формироваться исключительно в электронном виде. Канцер-регистр должен выступить инструментом планирования и прогнозирования оказания онкологической помощи на основе актуальной и достоверной информации.

15 тысяч москвичей уже получают помощь персональных помощников в ходе лечения онкологических заболеваний

Не могу не сказать и еще об одном уникальном московском проекте "Персональный помощник". Специально обученные люди, не медицинские работники, дистанционно сопровождают пациентов на всех этапах лечения. Они помогают им записаться на прием, напоминают о необходимости побывать у врача, контролируют своевременность выдачи направлений на все исследования. Мы даже не ожидали, насколько необходимой и востребованной окажется эта услуга. До ее появления половина пациентов не обращались к врачу, не приходили, даже когда им это было очень нужно. Одним не хватало информации, куда обращаться, другим - решимости, иногда просто понимания, насколько это важно - вовремя прийти на прием к врачу, особенно на этапе постановки диагноза. Теперь же персональные помощники помогли уже 15 тысячам москвичей получить качественную и своевременную диагностику и лечение.