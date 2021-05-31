Куда можно улететь из Москвы за 900 рублей

Цены на самые дешевые авиабилеты из Москвы в этом туристическом сезоне начинаются от 913 рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования билетов Aviasales.

Самым бюджетным вариантом для авиапутешествия по России считается Брянск. Билет туда на середину июня обойдется всего в 913 рублей. В топ недорогих направлений входит также Псков (от 1 180 рублей), Екатеринбург (от 1 249), Казань (от 1 279) и Санкт-Петербург (от 1 349).

Из зарубежных открытых вариантов при вылете из Москвы самым бюджетным направлением пока считается Греция (от 3 606 руб.), Сербия (от 3 728), Хорватия (от 3 758), Марокко (от 3 835) и Армения (от 3 985 руб.).