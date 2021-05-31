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31.05.2021 19:21
Рубрика: Общество

Лидер "Совета матерей" Буцкая рассказала об адресных выплатах на детей

Текст: Анна Полтавцева
"Совет матерей" давно выступает с разными инициативами поддержки неполных семей.
Фото: Анна Никитина Фото: Анна Никитина
Фото: Анна Никитина

На круглом столе ОНФ председатель общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая разъяснила новые механизмы получения детских пособий.

Фото: Анна Никитина
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По словам Татьяны Буцкой, неполным семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет, полагаются выплаты, равные 50% от прожиточного минимума. И это только часть новой системы поддержки, которая будет выстроена с 1 июля.

- Важный шаг - предоставление помощи по принципу адресности. Пособия должны получить в первую очередь те, кто в них нуждается. Это в первую очередь семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Буцкая напомнила, что новые правила предоставления пособий вступили в силу с прошлого года. За это время доход каждой четвёртой семьи стал выше прожиточного минимума. В перспективе нужно улучшить финансовое положение каждой нуждающейся семьи. Заявление на пособие можно подать удалённо на портале "Госуслуги" или через МФЦ.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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