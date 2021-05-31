Лидер "Совета матерей" Буцкая рассказала об адресных выплатах на детей

"Совет матерей" давно выступает с разными инициативами поддержки неполных семей.

На круглом столе ОНФ председатель общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая разъяснила новые механизмы получения детских пособий.

По словам Татьяны Буцкой, неполным семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет, полагаются выплаты, равные 50% от прожиточного минимума. И это только часть новой системы поддержки, которая будет выстроена с 1 июля.

- Важный шаг - предоставление помощи по принципу адресности. Пособия должны получить в первую очередь те, кто в них нуждается. Это в первую очередь семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Буцкая напомнила, что новые правила предоставления пособий вступили в силу с прошлого года. За это время доход каждой четвёртой семьи стал выше прожиточного минимума. В перспективе нужно улучшить финансовое положение каждой нуждающейся семьи. Заявление на пособие можно подать удалённо на портале "Госуслуги" или через МФЦ.