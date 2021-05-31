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31.05.2021 21:40
Рубрика: Власть

Названы победители праймериз "Единой России" в Москве

Текст: Любовь Проценко

Московское городское региональное отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования в столице. Произошло это в ходе XXV партийной конференции.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Много новых ярких лиц: "Единая Россия" подвела итоги праймериз

"Рад отметить, что голосование вызвало огромный интерес среди кандидатов. Так, о своем желании заявило 549 человек. В реальности заявок было гораздо больше - почти 600, так как часть кандидатов подавали несколько заявлений. Оргкомитет зарегистрировал 425 человек", - сообщил занимавший ранее должность секретаря Московского городского реготделения партии Андрей Метельский.

На заседании регионального оргкомитета, где подведены итоги предварительного голосования "Единой России", по его словам, были также приведены цифры: "Всего за кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, проголосовало 473 812 избирателей. Явка составила больше 6%. Я считаю, что это достойное продолжение внутрипартийного голосования".

Говоря о результатах голосования по партийному списку, он рассказал: "В первую тройку вошли Лысенко Марьяна Анатольевна, Толстой Петр Олегович, Ресин Владимир Иосифович. Коллеги, можно долго и много говорить о внутрипартийном голосовании, но я думаю, что всех кандидатов, победивших на внутрипартийном голосовании, утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. Именно они будут представлять на сентябрьских выборах "Единую Россию".

Напомню, что секретарем Московского городского регионального отделения партии был избран член высшего совета "Единой России" Петр Толстой.

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