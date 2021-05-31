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31.05.2021 16:34
Рубрика: Экономика

Обновленный Дворец бракосочетаний N4 примет первых молодоженов 1 июня

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Открылся после реконструкции самый популярный в столице Дворец бракосочетаний, расположенный на улице Бутырской. Завтра он примет первых молодоженов, а сегодня итоги капремонта, проведенного в здании дворца, оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, этот ЗАГС - самый большой в Москве. Построен он в 1986 году. В советские времена он был знаменит тем, что был единственным местом, где регистрировались браки иностранцев и с иностранцами. Но в последнее время, напомнил глава города, дворец находился уже в сложном техническом состоянии. Во время работ здание утеплили, заменили все инженерные коммуникации, а помещения перепланировали и дизайнерски оформили. В результате, помимо главного зала для торжественных бракосочетаний вместимостью до 50 гостей, появилось еще два малых - один принимает 22 человек, а второй, для маломобильных граждан, - 7-10. Впрочем, безбарьерная среда создана во всем здании. В результате появилась возможность проводить до 10 тысяч торжественных церемоний бракосочетания в год или на 40 процентов больше, чем до реконструкции.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В том же, что москвичей, желающих именно здесь начать новый этап своей жизни, прибавится, работники дворца не сомневаются. Ведь он стал еще и просто красивее. Исторические элементы, например, широкую мраморную лестницу из 32 ступеней, ведущую на второй этаж, и многоярусную стеклянную люстру, специально изготовленную в 1986 году для главного зала этого дворца на Московском стекольном заводе, сейчас отреставрировали. Проникает в зал и естественный свет - через декорированные орнаментом решетки, которые появились в ходе ремонта на его окнах. "Сегодня это первоклассный дворец, - заключил Сергей Собянин, осмотрев обновленное здание. - Поздравляю москвичей, для многих из которых семья начиналась в этом историческом здании и для которых он будет служить еще многие- многие годы".

Тем более, что заключать свой брак здесь теперь не обязательно под традиционный марш Мендельсона - можно выбрать любую другую мелодию, которая звучит в эти дни в вашей душе. Все залы оборудованы качественной звуковой аппаратурой. К тому же дворцы ЗАГС - это не только место, где заключаются браки. Москвичи приходят сюда отметить свой юбилей супружеской жизни, восстановить свидетельство о браке, за помощью, если нужно получить свидетельство о регистрации брака, заключенном в другой стране. Ну, а для тех, кто хочет создать свою семью без шума и лишних зрителей, открыты двери МФЦ. С 31 мая центры "Мои документы" начинают регистрировать браки граждан России, достигших совершеннолетия, в неторжественной обстановке. А москвичи, которые пришли к выводу, что их семья не состоялась, и при этом не имеют общих несовершеннолетних детей, здесь же по взаимному согласию могут и развестись.

Причем, заявления на регистрацию заключения брака и его расторжение, а так же регистрацию рождения, усыновления (удочерения) и выдачу повторных документов можно подать в электронном виде.

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