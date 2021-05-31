По делу о стрельбе в "Москва-сити" двое подсудимых получили 31 год на двоих

В понедельник завершился громкий судебный процесс в Пресненском районном суде Москвы. Там слушалось дело о перестрелке в деловом комплексе "Москва-сити", в которой участвовали частные охранники с одной стороны и росгвардейцы - с другой.

Судом и следствием были установлены зачинщики и, соответственно, главные виновники самой конфликтной ситуации. А также те, кто нанес бойцам Росгвардии тяжелые огнестрельные ранения.

Магомед Исмаилов в итоге получил наказание в виде 16 лет лишения свободы, которые ему предстоит отбыть в исправительной колонии строгого режима. Эльдар Хамидов также будет этапирован в колонию строгого режима, но ему там предстоит пробыть на год меньше - 15 лет.

Обоим подсудимым был вменен целый "букет" уголовных статей. И "покушение на убийство", и "незаконное хранение и оборот оружия", и "хулиганство", и Исмаилову - "хищение либо вымогательство оружия" (статья 226 УК РФ). Речь идет об эпизоде, когда Исмаилов похитил принадлежащий одному из пострадавших пистолет марки "ПМ".

В Генпрокуратуре напомнили подробности инцидента, приведшего к совершению перечисленных преступлений. Сам конфликт произошел вечером 17 ноября 2017 года в ресторане Башни "Око" делового центра "Москва-сити". "Исмаилов, Хамидов и сопровождавшие их не менее десяти вооруженных лиц находились на праздничном мероприятии в ресторане - при отсутствии значимого повода они вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками", - рассказали в надзорном ведомстве.

Незначительный повод заключался в том, что подсудимые и другие охранники отказались убрать машину, преградив проезд для другого автотранспорта. Теми, кто возмутились, попросив убрать машину, оказались сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии. "Исмаилов и сопровождавшие его лица в грубой нецензурной форме оскорбили сотрудников охраны и проявили готовность применить к ним физическую силу. Во время продолжаемого препирательства в холле здания башни "Око" Исмаилов отдал команду достать оружие. После чего сопровождавшие его лица произвели из незарегистрированного огнестрельного оружия в присутствующих сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии и частного охранного предприятия не менее десяти выстрелов", - рассказали в Генпрокуратуре.

В результате трем лицам были причинены опасные для жизни огнестрельные ранения. Отмечается, что затем Исмаилов похитил принадлежащий одному из потерпевших пистолет марки "ПМ". Передал его Хамидову, после чего они стали преследовать работников охраны.

"Обнаружив возле ресторана раненого мужчину, Хамидов и один из соучастников в упор выстрелили в него, после чего скрылись", - отметили в надзорном ведомстве, подчеркнув, что смерть потерпевших не наступила только благодаря оказанной своевременно медиками квалифицированной помощи.

Напомним, по этому уголовному делу одним из свидетелей являлся популярный музыкант Валерий Меладзе. Он по работе присутствовал в тот день в ресторане, в котором было совершено преступление.