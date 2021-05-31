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31.05.2021 11:57
Рубрика: Экономика

Размер ипотечных кредитов вырос за год почти на 30%

Текст: Марина Трубилина

Средний размер ипотечных кредитов с начала года увеличился на 8,9%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: iStock
Россияне смогут оформлять ипотеку с помощью смс

В январе россияне брали ипотеку в среднем на 2,81 млн рублей. Сейчас показатель увеличился до 3,06 млн. С апреля прошлого года средний размер ипотечного кредита вырос на 29,2%.

"Росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время, сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы", - поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В апреле 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования был в Москве (6,57 млн руб.), Московской области (4,88 млн руб.), Санкт-Петербурге (4,07 млн руб.), а также в Приморском крае (3,64 млн руб.) и Ленинградской области (3,42 млн руб.).

Наиболее значительный рост среднего чека за месяц отмечается в Ставропольском крае (+17,2%), Самарской (+13,0%), Воронежской (+11,0%), Иркутской (+7,6%) и Челябинской (+7,1%) областях.

В регионах Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург ДФО Приморский край СЗФО Ленинградская область

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