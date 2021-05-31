Роспотребнадзор рассказал, как правильно собрать ребенка в лагерь

Специалисты столичного Роспотребнадзора опубликовали правила сбора ребенка на смену в 21 день.

Согласно данным портала ведомства, прежде всего нужно составить список вещей, причем в двух экземплярах. Один положить в чемодан ребенка, второй оставить у себя. Это поможет не растерять вещи. Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.

"Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребенок может ее потерять, - сообщает портал. - Перед поездкой в лагерь ребенку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Пользоваться можно только индивидуальными предметами личной гигиены. И не использовать активную парфюмерию, чтобы не спровоцировать у других детей аллергическую реакцию".

Специалисты рекомендуют не давать с собой ребенку в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления.

По мнению специалистов, на 21 день ребенка нужно взять с собой 7-8 футболок, не считая белой футболки для росписи в конце смены. Пригодится 1 спортивный костюм, пара теплых кофт, несколько джинсов или брюк, шорты - 5 штук, нарядная одежда, две пижамы для сна, 21 штука нижнего белья и столько пар носков. Для девочек рекомендуют взять две юбки и два платья. Если есть, где плавать, нужно взять два купальника ярких цветов для девочки или 5 плавок для мальчика. Пригодятся: солнцезащитные очки, дождевик или зонт, панама или бейсболка. Из предметов гигиены понадобятся мочалка и зубная паста, две зубные щетки, мыло в мыльнице, расческа, три бритвенных станка, банное полотенце, ножницы для ногтей, средства женской гигиены, тапочки, платки носовые, расческа, резиновая шапочка для бассейна, кроссовки, комнатные тапочки, резиновые тапочки для пляжа, сандалии. И самое главное - документы: путевка, медсправка, подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря, нотариально заверенное согласие от родителей, копия полиса медицинского страхования, документы, удостоверяющие личность ребенка.

Запрещено брать с собой: любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей), огнеопасные вещества, сигареты, алкоголь, взрывчатые веществ, токсичные средства, лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д., газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты, эротическую и порнографическую продукцию, экстремистскую литературу, лекарства и предметы для азартных игр.