Роспотребнадзор рассказал, как правильно собрать ребенка в лагерь

Новости

В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту 12:34
Единственный в России колесный пароход "Н.В. Гоголь" открыл 110-ю навигацию 12:25
Сборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус 12:25
Размер ипотечных кредитов вырос за год почти на 30% 11:57
Оперштаб: Еще 1877 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:55
Лавров: Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела РФ и ее союзников 11:45
ЦСКА подписал контракт с Заболотным 11:43
В Москве уличный грабитель сорвал с женщины золотую цепочку 11:41
Зидан обвинил руководство "Реала" в недоверии 11:32
Россияне смогут оформлять ипотеку с помощью смс 11:25
В АТОР разъяснили новые правила получения шенгенских виз 11:23
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о стрельбе в Екатеринбурге 11:17
Белоусов считает, что соглашения по стабилизации цен сработали 11:13
"Черные риэлторы" из Красноярского края обманули жителей на 13 млн рублей 11:10
Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение 11:03
Первый вице-премьер предложил ввести новый вид социальных пособий 11:00
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о бомбе 10:59
В центре Москвы выставили на продажу квартиры по региональным ценам 10:56
Акции металлургов рухнули после слов Белоусова о сверхдоходах 10:47
В Китае семьям разрешили заводить трех детей 10:44
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз 10:41
Белоусов: Металлурги должны вернуть государству сверхдоходы на 100 млрд рублей 10:36
Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате 10:34
Технополис "Москва" признан лучшим среди индустриальных парков России 10:33
В Барнауле одну из пострадавших на батуте девочек подключили к ИВЛ 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 11:13
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно собрать ребенка в лагерь

Текст: Ирина Огилько
Специалисты столичного Роспотребнадзора опубликовали правила сбора ребенка на смену в 21 день.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Согласно данным портала ведомства, прежде всего нужно составить список вещей, причем в двух экземплярах. Один положить в чемодан ребенка, второй оставить у себя. Это поможет не растерять вещи. Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком

"Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребенок может ее потерять, - сообщает портал. - Перед поездкой в лагерь ребенку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Пользоваться можно только индивидуальными предметами личной гигиены. И не использовать активную парфюмерию, чтобы не спровоцировать у других детей аллергическую реакцию".

Специалисты рекомендуют не давать с собой ребенку в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления.

По мнению специалистов, на 21 день ребенка нужно взять с собой 7-8 футболок, не считая белой футболки для росписи в конце смены. Пригодится 1 спортивный костюм, пара теплых кофт, несколько джинсов или брюк, шорты - 5 штук, нарядная одежда, две пижамы для сна, 21 штука нижнего белья и столько пар носков. Для девочек рекомендуют взять две юбки и два платья. Если есть, где плавать, нужно взять два купальника ярких цветов для девочки или 5 плавок для мальчика. Пригодятся: солнцезащитные очки, дождевик или зонт, панама или бейсболка. Из предметов гигиены понадобятся мочалка и зубная паста, две зубные щетки, мыло в мыльнице, расческа, три бритвенных станка, банное полотенце, ножницы для ногтей, средства женской гигиены, тапочки, платки носовые, расческа, резиновая шапочка для бассейна, кроссовки, комнатные тапочки, резиновые тапочки для пляжа, сандалии. И самое главное - документы: путевка, медсправка, подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря, нотариально заверенное согласие от родителей, копия полиса медицинского страхования, документы, удостоверяющие личность ребенка.

Запрещено брать с собой: любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей), огнеопасные вещества, сигареты, алкоголь, взрывчатые веществ, токсичные средства, лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д., газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты, эротическую и порнографическую продукцию, экстремистскую литературу, лекарства и предметы для азартных игр.

В регионах Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией