В День защиты детей в Лосином острове откроется "Босоногая тропа"

С 1 июня на территории национального парка "Лосиный остров" заработает новый экологический проект - "Босоногая тропа". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе национального парка.

Новинка расположена в подмосковной части "Лосиного острова". Это новый объект пешеходного туризма с различными видами покрытия: песок, сосновая кора, морская галька, керамзит, валуны, шишки. Как сообщают организаторы, прогулка по природным материалам поможет повысить выносливость и укрепит организм, будет способствовать улучшению психологического состояния человека. Протяженность маршрута, который нужно преодолеть босиком, 3 км 600 м. Вход бесплатный.

Кстати, в первый день лета, помимо открытия "Босоногой тропы", запланированы экскурсии, мастер-классы, активные игры на воздухе, викторины, просмотр видео- и фотоловушек нацпарка и многое другое.