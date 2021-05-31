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31.05.2021 14:25
Рубрика: Общество

В Москве назвали самые популярные предметы на ЕГЭ

Текст: Любовь Проценко
В столице стартовала экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников. Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ в этом году у выпускников стали профильная математика, обществознание и английский язык, а также информатика и ИКТ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Профильную математику выбрали около 47 тысяч участников, обществознание - почти 39 тысяч человек, английский язык - более 25 тысяч выпускников. Растет так же популярность информатики и ИКТ - его выбрали свыше 17 тысяч учащихся.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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"Математика, обществознание и английский язык традиционно входят в число самых популярных предметов для сдачи выпускных экзаменов, их чаще всего выбирают для поступления в вузы по профильным направлениям. Примечательно, что в Москве заметно растет интерес к изучению информатики. В этом году этот предмет стал одним из самых востребованных среди выпускников, его выбрали 17 тысяч человек. Чтобы поддерживать интерес к информационным технологиям, в городе с 2019 года заработали ИТ-классы. В этом учебном году в них было зачислено вдвое больше школьников, чем годом ранее. Проект помогает ребятам сделать осознанный выбор будущей профессии", - рассказала вице-мэр.

ИТ-классы в столице открыты в 67 образовательных организациях. В них обучается почти 3 тысячи школьников. Такой проект помогает ребятам сделать осознанный выбор будущей профессии.

Помимо информатики и ИКТ, 17% участников выбрали физику, 16% - биологию, 14% - историю, 12% - химию, 11% - литературу, 3% - географию и 1,5% - другие иностранные языки, кроме английского (немецкий, французский, испанский и китайский).

В этом году выпускники, которые собираются поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору, необходимым для поступления в вузы. Основанием для получения аттестата будет считаться результат ЕГЭ по русскому языку.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдают государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум учебным предметам - русскому языку и математике.

На участие в ГИА-11 зарегистрировано свыше 87 тысяч школьников и выпускников прошлых лет.

Экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля. Проведение ЕГЭ в основной срок начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. В два дня, 3 и 4 июня, пройдет самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. 7 июня участникам ЕГЭ предстоит сдавать профильную математику, 11 июня - историю и физику, 15 июня - обществознание, 18 июня - биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

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Еще два экзамена также будут в этом году разделены на два дня. 21 и 22 июня участники ЕГЭ сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня - ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году проводится в компьютерной форме.

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ лицами, пропустившими или не завершившими экзамены в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, подтвержденной документально.

Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Москве, можно задать по телефону информационно-консультационного центра регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ): +7 (499) 653-94-50. Также вся информация опубликована на официальном сайте РЦОИ.

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