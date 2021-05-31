В Москве ребенок упал в горячий асфальт

На востоке Москвы мальчик упал в горячий асфальт, сообщает сайт столичной прокуратуры.

Ребенок катался на роликах по тротуару на Сахалинской улице. В это время рабочие уложили на дорогу асфальт, но не стали огораживать территорию. Мальчик упал и оказался в раскаленном материале.

Пострадавший получил сильные ожоги, его госпитализировали. Во время предварительного расследования выяснилось, что фирма-подрядчик вела работы с нарушениями.

В итоге прокуратура направила в следственные органы материалы для уголовного дела по статье 238 УК РФ - "Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".