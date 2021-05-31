В Москве уличный грабитель сорвал с женщины золотую цепочку

Бандит напал на 56-летнюю женщину в сквере на улице Знаменка в Москве. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что грабитель воспользовался безлюдностью и сорвал с шеи женщины золотую цепочку с кулоном. Ему этого показалось мало, и он повалил свою жертву на асфальт, несколько раз ее ударил, вырвал из рук сумку с мобильным телефоном и кошельком. Общий материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Грабителя задержали оперативники уголовного розыска в Оренбургской области. Им оказался 37-летний приезжий. У него нашли похищенную золотую цепочку. Остальными отобранными вещами он уже распорядился по своему усмотрению.