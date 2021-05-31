В первые два дня лета в Подмосковье ожидаются заморозки

Заморозки ожидаются в Московской области 1 и 2 июня. О неблагоприятной погоде жителей и дачников предупредили в областном главке МЧС.

В некоторых районах области, по прогнозам синоптиков, ночные температуры опустятся до минус двух градусов. Поэтому МЧС объявило в Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности, который начнет действовать с 00.00 часов 1 июня. Это предпоследний уровень опасности, при котором есть вероятность возникновения стихийных бедствий.

Гражданам следует позаботиться о теплой одежде. И о возможности поддержать тепло в доме, если вы находитесь на даче.