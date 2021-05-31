В Подмосковье ввели штрафы для собачников

Выгуливать собак только в специально отведенных для этого местах, водить их на поводке и в наморднике и убирать за своими питомцами обязаны теперь жители Подмосковья. В области ввели штрафы за нарушение этих правил. Соответствующие поправки в региональный КоАП внесли депутаты Московской областной думы.

К этому парламентариев побудила статистика. За последние полтора года в правоохранительные органы области поступило более 2,5 тысячи сообщений о нападении собак на людей. И это только те случаи, когда животные причинили вред здоровью граждан. Около тысячи раз собаки нападали на детей - и очень часто из-за того, что гуляли без намордника и поводка. Теперь это чревато штрафом на сумму от 1000 до 2000 рублей. Без поводка и намордника животные не могут находиться в общественных местах, к которым помимо всего прочего относятся дворы, подъезды и лифты многоквартирных домов, пешеходные переходы, спортивные площадки, а также территории, прилегающие к образовательным и медицинским организациям. Исключения делаются только для щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собачек ростом до 25 сантиметров в холке, но и в этом случае хозяева могут игнорировать только намордник, а поводок или переноска в общественных местах должны быть всегда.

Штраф за отказ убрать за своей собакой, оставившей отходы жизнедеятельности в общественных местах, в том числе в подъездах и лифтах, составляет от 500 до 1500 рублей. Если собака причинила вред чужому имуществу, хозяина оштрафуют на сумму от 1000 до 2000 рублей. За нападение собаки на другое домашнее животное - штраф от 4000 до 5000 рублей, за нападение на человека - 5 тысяч. Также хозяину придется оплатить стоимость поврежденного имущества и компенсировать другие затраты, понесенные пострадавшей стороной из-за нападения собаки.

Выгуливать собак без поводков и намордников предписано на специальных площадках. Они есть в любом парке или сквере, имеют ограждение и специальные собачьи тренажеры внутри. "Уже возникают вопросы: а что делать, если площадок для выгула животных рядом с жильем просто нет? Мы также внесли поправки, согласно которым местные органы власти теперь должны создавать такие площадки", - отмечает председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребрынка Сергей Керселян.