В Подмосковье задержали грабителей, похищавших ценности из частных домов

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании сотрудниками уголовного розыска участников преступной группы, которая специализировалась на кражах из частных домов.

Грабители отжимали пластиковые окна, забирались в дома и похищали ювелирные украшения, деньги и другие понравившиеся им вещи. Известно, что они успели ограбить два домовладения в Видном и городском округе Красногорск. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

У задержанных троих мужчин в возрасте от 18 до 35 лет провели обыски по местам их проживания в Балашихе. Полицейские обнаружили мобильные телефоны, сим-карты, строительные инструменты, ювелирные изделия, балаклаву и другие украденные вещи. Задержанные взяты под стражу.