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31.05.2021 14:10
Рубрика: Происшествия

В пригороде Воронежа случайно застрелили мужчину

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух человек.

Фото: Дина Веретельникова/ТАСС
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Задержание провели полицейские во взаимодействии с сотрудниками СК. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что в ночь на 30 мая он подъехал на "Ниве" в поселок Придонской, где в рюмочной выпивала мужская компания. Среди них был его 34-летний знакомый, ранее укравший у подозреваемого семь тысяч рублей. Не выходя из машины, тот выстрелил в обидчика из охотничьего ружья через окно. Заряд попал не только в вора, но и в его 33-летнего соседа. Оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в живот. Вскоре раненный по ошибке мужчина скончался.

- Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, - уточнил руководитель отдела СК РФ по Советскому району Воронежа Евгений Аверин.

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