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31.05.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду

Текст: Владислав Куликов

Воскресенский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор 53-летнему мужчине, который убил в детском саду воспитательницу на глазах у детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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"Суд назначил В. наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

Трагедия случилась 31 августа 2020 года. Причиной убийства, по данным следствия, стала ревность. Гражданин, будучи нетрезвым, пришел к своей супруге на работу в детский сад в Воскресенске и нанес несчастной не менее восемнадцати ударов ножом в шею, грудь и по рукам. От полученных повреждений она погибла на месте.

Приговор вынесен первой инстанцией и в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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