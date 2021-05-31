Первую в России чартерную программу на Сахалин запустят 4 июля. Широкофюзеляжный лайнер с туристами будет летать из Москвы на остров по субботам.

В Ростуризме уверены, что регион мечтают посетить миллионы россиян. Остров, который любители путешествий всегда характеризовали двумя словами "далеко и дорого", благодаря федеральной программе господдержки внутреннего туризма станет гораздо ближе и доступнее.

27 мая правительство РФ приняло постановление, по которому туроператоры, организующие чартерные программы в регионы, смогут получить компенсацию половины затрат. На субсидирование выделено 1,2 миллиарда рублей.

"Стоимость недельного тура на Сахалин - семь ночей, восемь дней, - включая перелет, одну экскурсию, трансфер из аэропорта до гостиницы и завтраки, будет начинаться от 45 тысяч рублей. Если сравнивать с теми ценами, которые мы сегодня видим на рынке, как в случае с индивидуальными турами, так и с текущими пакетными туристическими предложениями, эта стоимость более чем конкурентна. Она практически в 1,5-2 раза ниже", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Тем, кто собирается лететь на Сахалин, нужно помнить, что цены на экскурсии у местных турагентств "кусаются" - в среднем от 4 до 12 тысяч рублей. Так, чтобы увидеть знаменитый маяк Анива на скале Сивучьей, придется заплатить 7-7,5 тысячи, за гастрономический тур на озеро Буссе гурману придется расстаться с восемью тысячами. А поход на гору Лягушка и водопад Айхор, например, гораздо дешевле - всего-то 3,5 тысячи. Вскоре начнутся морские экскурсии на катамаранах. Два новых 12-местных судна будут возить туристов на остров Монерон, мыс Крильон и вдоль Тонино-Анивского полуострова.

В прошлом году Сахалин посетили 200 тысяч туристов. Власти островного региона полагают, что туристы, прибывающие в Южно-Сахалинск, захотят побывать в других городах Дальнего Востока или посетить Курильские острова. Для этого расширяется сеть морского и авиационного сообщения, разрабатываются мини-круизы на Курилы.

По мнению гендиректора туроператора, который будет организовывать чартеры, Тараса Демуры, сегодня остров воспринимается в основном как локация для VIP-туризма. Этот сегмент будет расширяться, но основой турпотока на остров должны стать семьи с детьми и пары. Туроператор рассчитывает, что чартерная программа продлится не один месяц.