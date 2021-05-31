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31.05.2021 10:15
Рубрика: Общество

Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

Текст: Юрий Медведев

Россияне смогут увидеть 10 июня частичное солнечное затмение, а в одном из регионов - Якутии - будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Фото: China Central Television
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Частичное затмение будет видно практически со всей территории России за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко.

По словам Угольникова, при такой затененности Солнца на земле не будет никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14:27 мск.

Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

"Это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло", - отметил Угольников.

В регионах Общество Наука Наука и образование РАН Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Солнечные и лунные затмения Научный подход с Юрием Медведевым

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