Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение

Россияне смогут увидеть 10 июня частичное солнечное затмение, а в одном из регионов - Якутии - будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Частичное затмение будет видно практически со всей территории России за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко.

По словам Угольникова, при такой затененности Солнца на земле не будет никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14:27 мск.

Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

"Это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло", - отметил Угольников.