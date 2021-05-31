Ушел из жизни первый губернатор Приамурья

На 86-м году жизни умер первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Человек больших талантов и удивительной судьбы. Альберт Аркадьевич до конца жил в родной Амурской области. Продолжал писать книги и стихи. От нас ушел очень светлый, честный, многогранный человек", - написал на своей странице в Instagram нынешний глава Приамурья Василий Орлов.

Альберт Кривченко родился в 1935 году. Много лет он отдал журналистике, трудился в газете "Амурская правда", был собственным корреспондентом ТАСС в регионе. В марте 1990-го его избрали народным депутатом РСФСР, членом комитета Верховного Совета по СМИ, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.

С 1991 по 1993 год работал главой администрации Амурской области. Выйдя на пенсию, занимался сельским хозяйством, будучи членом Союза писателей продолжал писать книги и стихи.