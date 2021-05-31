Хабиров назвал преступлением кривую дорожную разметку в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров резко раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки на дорогах республики, назвав ее "преступлением". Произошло это на оперативном совещании в правительстве республики.

В прямом эфире глава региона продемонстрировал несколько фотографий. На некоторых из них разметку нанесли на дорогу с разрушенным асфальтом, не восстановив покрытие, на других - линия местами отсутствовала и была неровной. Снимки были сделаны на автодороге в Иглинском районе Башкирии.

- Наш коллега, который взялся за разметки, работает или нет? Сейчас дожди пойдут, будем кувыркаться! Я считаю, такая разметка - преступление! - возмутился Радий Хабиров.

Он поручил своим подчиненным заняться этим вопросом.

Между тем, по данным контрольного управления главы Башкортостана, схожая ситуация с дорогами в ряде районов республики, а в некоторых муниципалитетах работа по нанесению разметки и вовсе не ведется.