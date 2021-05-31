Между Башкирией и Беларусью открылось авиационное сообщение

Воздушный мост соединил Башкирию и Беларусь. Старт прямым перелетам был дан в понедельник: в уфимском аэропорту впервые приземлился самолет авиакомпании "Белавиа" из Минска с 63 пассажирами на борту. А спустя некоторое время он же с 66 пассажирами отправился в обратный путь.

Прямой рейс между Минском и Уфой открылся после изучения пассажиропотока. Он увеличивается с каждым годом благодаря активной внешнеэкономической деятельности республик.

- Событие долгожданное, переговоры по этому поводу длились около пяти лет, - сообщил советник руководителя посольства Республики Беларусь в Уфе Артур Карпович. - При популярности рейса планируем запустить еще один по четвергам. Люди сегодня ценят время. Если раньше полеты в Минск из Уфы через Москву занимали минимум семь часов, то теперь время в пути составляет два часа 45 минут.

Рейсы запланированы до конца октября еженедельно. Самолеты из Минска в Уфу будут вылетать по понедельникам в 00.10 по местному времени, а из столицы Башкирии в главный город Беларуси - в 06.20. Полеты выполняются на воздушном судне Embraer 175, рассчитанном на 76 пассажиров.

- Стоимость билета формируется исходя из стоимости обслуживания аэропортами, топливного сбора и других факторов. Это 8800 рублей в одну сторону. Цена демократичная, учитывая, что Минск - хороший транспортный узел, - отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Айрат Сабиров.