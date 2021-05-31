На форуме "МолГород-2021" в Чебоксарах выступят 50 экспертов

На Молодежный форум регионального развития "МолГород-2021", который пройдет в Чебоксарах, в этом году прибудут 900 участников и 50 экспертов различных отраслей.

Подготовка мероприятия стала одной из тем еженедельной планерки под руководством главы администрации столицы Чувашии Алексея Ладыкова.

Как сообщил начальник отдела молодежного и общественного развития Станислав Трофимов, форум состоится с учетом современных требований эпидемической обстановки. Для въезда в регион будут необходимы результат ПЦР-тестирования, справка о наличии антител к COVID-19 или сертификат о вакцинации. Все документы должны быть сделаны не ранее, чем за трое суток до старта выбранной смены.

Смен в этот раз будет две - каждая по 450 человек, чтобы обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции на площадках.

С 9 по 13 июня пройдет первая смена, которая будет посвящена предпринимательству, добровольческому движению, экологии и проектному мастерству. Вторую смену с 13 по 17 июня посвятят медиа и СМИ, IT и киберспорту, волонтерскому акселератору ПФО, карьере и трудоустройству, российскому движению школьников.

Трофимов отметил, что для обеспечения безопасности сейчас идет активная работа с МВД, МЧС, минздравом и республиканским управлением Роспотребнадзора. Сотрудники этих ведомств будут круглосуточно дежурить во время форума.

- Для участников форума организована обширная образовательная, культурная, спортивная программа. И мы ожидаем приезда большого количества известных спикеров, экспертов, гостей, в том числе депутатов, сотрудников администрации, представителей регионального Кабинета Министров. Наша задача - обеспечить безопасность мероприятия и комфорт проживания для молодежи, - резюмировал Алексей Ладыков.