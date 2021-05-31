На капремонт соцобъектов Чебоксар выделили рекордную сумму

На капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы в Чебоксарах в этом году направлено около 900 миллионов рублей. На эти средства будут обновлены 28 образовательных, культурных и спортивных организаций.

Как сообщил на еженедельной планерке глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, деньги выделены из федерального республиканского и городских бюджетов. Большая часть - из республиканского при поддержке главы республики Олега Николаева.

- За время нашей работы таких средств не направлялось ни разу. Всех ответственных лиц призываю к внимательному отношению к проводимым работам и жесткому контролю за сроками исполнения, - отметил Ладыков.

Как доложили руководители структурных подразделений, провести капитальный и текущий ремонт, а также обновить материально-техническую базу планируется в 7 школах (№№ 12, 27, 28, 30, 63, 24 и 31) 11 детских садах (№№ 19, 25, 41, 46, 49, 61, 74, 75, 85, 88, 48) и 2 загородных муниципальных лагерях "Березка" и "Бригантина". Работы обойдутся в общей сложности в 771 миллион рублей.

Ладыков напомнил, что в республике утвержден единый стандарт модернизации учебных заведений.

- Новый комплексный подход предусматривает не только реконструкцию зданий школ и детских садов, но и благоустройство прилегающей территории, замену наружных сетей и освещения, обеспечение безопасности, ремонт инженерных сетей, ремонт несущих конструкций. Все работы должны выполняться в соответствии с этим стандартом. На нас возлагается огромная ответственность по своевременному проведению и качеству ремонта, - заявил сити-менеджер.

На капремонт учреждений культуры направили 42 миллиона рублей - этих средств хватит на работы на пяти объектах дополнительного образования.

Обновление материально-технической базы затронет, в основном, спортивные школы и спортивные комплексы. Объем финансирования на эти цели составляет около 80 миллионов рублей, большая часть из которых пойдет на реконструкцию стадиона "Энергия", где заменят футбольное покрытие и обновят беговые дорожки.