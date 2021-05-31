Предприятия Прикамья смогут получить льготные займы

Участники нацпроекта "Производительность труда" смогут направить на покупку, монтаж и наладку промоборудования, инжиниринг, ОКР и специализированное программное обеспечение до 300 миллионов рублей.

Льготные займы предлагает участникам нацпроекта Фонд развития промышленности РФ (ФРП). Чтобы получить их, компаниям надо получить сертификат Федерального центра компетенций или протокол создания потока-образца по итогам реализации нацпроекта совместно с Региональным центром компетенций (РЦК).

Заем предоставляется под один процент годовых на срок до пяти лет. Сумма зависит от того, как оформляется заявка - если предприятие обращается напрямую в ФРП, то сможет получить от 50 до 300 миллионов рублей, если заявка рассматривается совместно с региональным ФРП, то от 20 до 100 миллионов рублей. Софинансирование за счет собственных средств, инвесторов или банков должно составить не менее 20 процентов бюджета проекта.

- Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а значит, и на стабильность региона. Сегодня на территории Прикамья в нацпроект вовлечены 92 предприятия, еще порядка 20 проявляют заинтересованность. Внедрение компаниями новых подходов в рациональности производственных процессов напрямую связаны с себестоимостью продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью на рынке: от того, как мы вовлекаем компании в реализацию проекта, во многом зависит благополучие жителей региона, - подчеркнул губернатор края Дмитрий Махонин.

По словам ио руководителя РЦК Алмаза Шафигуллина, льготный заем позволит предприятиям на выгодных условиях оптимизировать процессы.

- По окончании проекта предприятие может воспользоваться займом, которое направит на улучшение производственных процессов. Подобное предложение выгодно - это возможность совершить значительный скачок в развитии предприятия и реализовать инвестиционные проекты, - отметил он.

Чтобы получить финансирование, предприятию нужно подать заявку на сайте Фонда развития промышленности. Претендовать на него могут производители пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи, бумаги и бумажных изделий, химических веществ, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств, мебели, предприятия обрабатывающего производства и другие.

Узнать более подробно об условиях программы можно в консультационном центре ФРП: 8-800-500-71-29, ask@frprf.ru.