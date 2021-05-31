Предприятия Прикамья смогут получить льготные займы

Льготные займы предлагает участникам нацпроекта Фонд развития промышленности РФ (ФРП). Чтобы получить их, компаниям надо получить сертификат Федерального центра компетенций или протокол создания потока-образца по итогам реализации нацпроекта совместно с Региональным центром компетенций (РЦК).
Заем предоставляется под один процент годовых на срок до пяти лет. Сумма зависит от того, как оформляется заявка - если предприятие обращается напрямую в ФРП, то сможет получить от 50 до 300 миллионов рублей, если заявка рассматривается совместно с региональным ФРП, то от 20 до 100 миллионов рублей. Софинансирование за счет собственных средств, инвесторов или банков должно составить не менее 20 процентов бюджета проекта.
- Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а значит, и на стабильность региона. Сегодня на территории Прикамья в нацпроект вовлечены 92 предприятия, еще порядка 20 проявляют заинтересованность. Внедрение компаниями новых подходов в рациональности производственных процессов напрямую связаны с себестоимостью продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью на рынке: от того, как мы вовлекаем компании в реализацию проекта, во многом зависит благополучие жителей региона, - подчеркнул губернатор края Дмитрий Махонин.
По словам ио руководителя РЦК Алмаза Шафигуллина, льготный заем позволит предприятиям на выгодных условиях оптимизировать процессы.
- По окончании проекта предприятие может воспользоваться займом, которое направит на улучшение производственных процессов. Подобное предложение выгодно - это возможность совершить значительный скачок в развитии предприятия и реализовать инвестиционные проекты, - отметил он.
Чтобы получить финансирование, предприятию нужно подать заявку на сайте Фонда развития промышленности. Претендовать на него могут производители пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи, бумаги и бумажных изделий, химических веществ, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств, мебели, предприятия обрабатывающего производства и другие.
Узнать более подробно об условиях программы можно в консультационном центре ФРП: 8-800-500-71-29, ask@frprf.ru.