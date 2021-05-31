Российские фармацевты поставят в Киргизию препараты от COVID-19

Договор о поставках препаратов, применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 заключили в Москве в присутствии посла Киргизской Республики в России Гульнара-Клара Самат.

Подписи под документом поставили руководители группы компаний "Промомед" (Россия) и компании "НовоФарм" (Киргизия).

Посол особо отметила оказываемую Российской Федерацией всестороннюю помощь Кыргызской Республике в борьбе с COVID-19 и выразила надежду, что запланированная поставка современных российских медицинских средств позволит эффективно проводить лечение и послужит сохранению здоровья и жизни жителей Кыргызстана.

- Борьба с инфекциями была и остается одним из приоритетов компании. К началу пандемии в 2020 году на нашем предприятии "Биохимик" уже имелись необходимые технологии и производственные мощности, чтобы оперативно перестроиться на разработку и выпуск препаратов для борьбы с новым возбудителем. Поэтому сегодня мы можем гарантировать бесперебойную поставку эффективных препаратов не только для наших соотечественников, но и за рубеж, в частности, партнерам из Средней Азии, - пояснил председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.

В свою очередь директор "Новофарм" Талант Медеров сообщил, что реализуются договоренности и совместные решения глав государств по всемерной взаимной поддержке в борьбе с пандемией. К выбору партнера в России киргизская сторона подошла ответственно, тщательно изучив фармакологию, а также условия производства и соблюдение заводами международных стандартов.

Мордовское предприятие "Биохимик" входит в ГК "Промомед" с 2015 года. Оно занимается разработкой и производством инновационных препаратов.