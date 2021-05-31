Шойгу рассказал о жилищно-коммунальных проектах Минобороны

Для модернизации объектов системы отопления Минобороны РФ в девяти регионах России планируется привлечь свыше 3 миллиардов рублей внебюджетных средств. Об этом в понедельник, 31 мая, на коллегии военного ведомства сообщил Сергей Шойгу.

Он отметил, что прошедшая зима выдалась холодной и затяжной, особенно в восточных регионах. Так, остров Русский неоднократно попадал в зону ледяных осадков. Приморье, Камчатка и Сахалин страдали от тайфунов. Там со зданий срывало кровлю, из-за шквалистого ветра возникали перебои в электроснабжении. "Тем не менее благодаря слаженным действиям с трудностями мы справились", - сказал Шойгу.

Одним из факторов снижения аварийности он назвал механизм государственно-частного партнерства. "Впервые на федеральном уровне реализуются концессионные соглашения по модернизации 13 котельных и 126 километров сетей в Самарской области. Объем инвестиций превышает 255 миллионов рублей. Рассматриваются предложения о заключении соглашений еще с девятью субъектами на обновление 250 объектов теплоснабжения и 982 километров сетей. Планируется привлечь внебюджетные средства в размере более 3 миллиардов рублей", - сообщил министр.

Он проинформировал, что для повышения энергоэффективности коммунальных объектов и услуг три котельные перевели с жидкого топлива на природный газ. По оценке военных, это позволит значительно сократить расходы на их эксплуатацию. Прогнозируемая ежегодная экономия составит около 100 миллионов рублей.