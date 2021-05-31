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31.05.2021 13:26
Рубрика: Власть

Строительство железной дороги даст новый импульс развитию ОЭЗ "Тольятти"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Строительство железнодорожной ветки, которая соединит Особую экономическую зону (ОЭЗ) "Тольятти" и станцию Тольятти КбшЖД, идет точно по графику.
Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: ОЭЗ "Тольятти"

Объект возводят в три этапа: присоединение соединительного пути к инфраструктуре станции Тольятти Куйбышевской железной дороги, строительство соединительного пути от станции Тольятти до площадки ОЭЗ "Тольятти" и внутриплощадочного пути, расположенного на территории зоны. На сегодня строительно-монтажные работы первого этапа - "соединительная стрелка" - завершены. По объектам "соединительный путь" и "внутриплощадочный путь" строительство идет в соответствии с графиками производства работ, на некоторых участках - с опережением.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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Длина железнодорожной ветки составит 14 километров. С ее открытием у резидентов ОЭЗ появится возможность перевозить до 1,4 миллиона тонн грузов в год. Ходить по железнодорожному пути будут только товарные поезда, их главная задача - отгрузка готовой продукции резидентов ОЭЗ и доставка для них необходимого сырья. Перевозка грузов начнется уже во второй половине этого года. Полностью завершить работы на объекте планируется в 2022 году.

- Правительство региона, муниципалитет готовы оказать всю необходимую помощь, - отметил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов во время визита на объект. - Проект стратегически важный не только для ОЭЗ, но и развития всего города Тольятти. Сегодня мы убедились, что строительство ведется очень активно, и каких-то значимых, нерешаемых проблемных вопросов мы не видим. Определены подрядчики, установлены сроки. Очень прошу всех участников процесса эти сроки соблюдать. Уверен, проект строительства железнодорожной ветки будет реализован вовремя.

Также, напомним, в ОЭЗ "Тольятти" сейчас строится корпус транспортно-логистического центра Магнитогорского металлургического комбината. Объект также находится в высокой степени готовности. Новый резидент ОЭЗ станет первой компанией, которая воспользуется услугами новой железнодорожной ветки. По данным минэкономразвития региона, сегодня еще две крупные компании приняли решение стать резидентами зоны. Поддержку бизнесу в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 28 резидентов, которые уже инвестировали в экономику 16 миллиардов рублей и создали более полутора тысяч рабочих мест. По данным за первый квартал текущего года инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 780 миллионов рублей - это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За три месяца на производствах ОЭЗ "Тольятти" создано 174 новых рабочих места. Для сравнения: за весь 2020 год резиденты инвестплощадки трудоустроили 285 человек.

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- Достойные результаты деятельности особой экономической зоны "Тольятти" - лучшее доказательство того, что программа развития ОЭЗ, созданная в регионе под новые потребности инвесторов, эффективно работает и приносит результаты, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Нам удалось упростить процессы запуска предприятий на инвестиционной площадке, увеличить локализацию российских производителей, предложить резидентам по-настоящему уникальные условия. Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона при поддержке федеральных властей мы смогли минимизировать негативные последствия пандемии и продолжить уверенное развитие экономики в 2021 году.

Напомним, на территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. В 2020 году постановлением Правительства РФ ОЭЗ "Тольятти" была включена в границы городского округа Тольятти. Это позволяет резидентам получать меры государственной поддержки, оказываемые на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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